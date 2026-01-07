《黑白大廚2》最大贏家！「大叔猛獸」林盛根話題度拔頭籌，確定出演《全知干預視角》《劉Quiz》

隨著 Netflix《黑白大廚2》進入白熱化階段，「白湯匙」林盛根憑藉獨樹一幟的綜藝感與職人魂，在最新公佈的話題榜中強勢登頂，更接連受邀出演兩大頂級綜藝《全知干預視角》和《劉QUIZ ON THE BLOCK》，展現「光速回歸」的超高人氣。

在 6 日公開的《黑白大廚：料理階級戰爭2》中，林盛根於準決賽關卡「無限料理天堂」裡燃燒廚魂，在有限時間內端出包括「炮雞」、「雞胸肉鬆子醬冷盤」及「曉鐘羹」等共 5 道傳統韓食，展現出「韓食大師」不容忽視的爆發力，強烈的個人風格再次給觀眾留下深刻印象。



林盛根在節目初期因一句「我知道五萬種醬汁配方」而引爆迷因熱潮，隨後在比賽中展現出「看似油滑實則專業」的反轉實力、華麗的廚藝與幽默風趣的談吐，被韓國觀眾送上「大叔猛獸」的愛稱。



近日做客安成宰YouTube頻道時，林盛根又因微醺興奮的表現讓很多韓國觀眾捏一把汗，戲稱「仿彿看到自己老爸」。事後他解釋因為是第一次喝威士忌、錯當燒酒猛灌，對此向「全國各地的兒子女兒們」道歉，並承諾以後再也不喝酒，屢屢展現出親近可愛的性格底色XD



憑藉節目內外的活躍，林盛根在調查機構 GOODDATA 公佈的 1 月第一週「非戲劇類出演者話題度」排行榜中成功奪冠，其 YouTube 頻道訂閱數更在此波熱潮下突破 80 萬大關。



電視圈也趁熱打鐵，MBC《全知干預視角》已確定邀請林盛根展現「大叔猛獸」的私下日常; 而萬眾期待的 tvN《劉 QUIZ ON THE BLOCK》也證實於今日（7日）正式錄影，預計將在 14 日播出。 屆時他將與劉在錫碰頭，並現場展現精湛廚藝。



林盛根曾是 2015 年播出的 tvN《韓食大賽 3》冠軍，其實力早已獲得認可。 目前《黑白大廚 2》全劇 13 集僅剩最後 1 集，決賽戰火一觸即發。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞