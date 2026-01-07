《黑白大厨2》最大赢家！「大叔猛兽」林盛根话题度拔头筹，确定出演《全知干预视角》《刘Quiz》

随著 Netflix《黑白大厨2》进入白热化阶段，「白汤匙」林盛根凭藉独树一帜的综艺感与职人魂，在最新公布的话题榜中强势登顶，更接连受邀出演两大顶级综艺《全知干预视角》和《刘QUIZ ON THE BLOCK》，展现「光速回归」的超高人气。

在 6 日公开的《黑白大厨：料理阶级战争2》中，林盛根於准决赛关卡「无限料理天堂」里燃烧厨魂，在有限时间内端出包括「炮鸡」、「鸡胸肉松子酱冷盘」及「晓钟羹」等共 5 道传统韩食，展现出「韩食大师」不容忽视的爆发力，强烈的个人风格再次给观众留下深刻印象。



林盛根在节目初期因一句「我知道五万种酱汁配方」而引爆迷因热潮，随后在比赛中展现出「看似油滑实则专业」的反转实力、华丽的厨艺与幽默风趣的谈吐，被韩国观众送上「大叔猛兽」的爱称。



近日做客安成宰YouTube频道时，林盛根又因微醺兴奋的表现让很多韩国观众捏一把汗，戏称「仿佛看到自己老爸」。事后他解释因为是第一次喝威士忌、错当烧酒猛灌，对此向「全国各地的儿子女儿们」道歉，并承诺以后再也不喝酒，屡屡展现出亲近可爱的性格底色XD



凭藉节目内外的活跃，林盛根在调查机构 GOODDATA 公布的 1 月第一周「非戏剧类出演者话题度」排行榜中成功夺冠，其 YouTube 频道订阅数更在此波热潮下突破 80 万大关。



电视圈也趁热打铁，MBC《全知干预视角》已确定邀请林盛根展现「大叔猛兽」的私下日常; 而万众期待的 tvN《刘 QUIZ ON THE BLOCK》也证实於今日（7日）正式录影，预计将在 14 日播出。 届时他将与刘在锡碰头，并现场展现精湛厨艺。



林盛根曾是 2015 年播出的 tvN《韩食大赛 3》冠军，其实力早已获得认可。 目前《黑白大厨 2》全剧 13 集仅剩最后 1 集，决赛战火一触即发。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻