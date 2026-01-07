NewJeans粉絲向「訂閱全球第一」的 YouTuber 提出荒唐請求：「請幫幫 Danielle」

人氣女團 NewJeans 的部分粉絲，向訂閱數位居全球第一的 YouTuber「MrBeast」提出了令人錯愕的請求，引發關注。

當地媒體《Empire》於本月 6 日透過 X 官方帳號表示：「在 MrBeast 的 TikTok 留言區，湧入大量要求『請幫幫 NewJeans Danielle』的粉絲留言。」對此，MrBeast 也在該篇報導貼文下留言表示：「我該做什麼呢？」首度公開表達自己的困惑和立場。



此前，ADOR 在專屬合約效力確認訴訟中勝訴後，正與 NewJeans 成員就是否回歸一事進行協商。多數成員表達回歸意願，曾引發外界對完整體活動的期待，但隨著 Danielle 解除專屬合約，完整體回歸最終告吹。目前，ADOR 已對 Danielle 提出約 431 億韓元規模的損害賠償訴訟。ADOR 方面表示，未來不僅將對 Danielle 本人，也將對其家人以及 ADOR 前代表閔熙珍持續進行法律應對。



在此情況下，部分 NewJeans 粉絲在 MrBeast 的 SNS 上接連留言，提出「請幫幫 NewJeans 成員 Danielle」、「請拯救 NewJeans」、「請收購 HYBE」等無理要求。隨著 NewJeans 的法律糾紛長期化，情況甚至演變為向具備全球影響力的人物尋求協助。

另有部分粉絲在網路上擴散「#MrBeast救救NewJeans」（#mrbeastsavenewjeans）的標籤，據悉，他們也曾向文化體育觀光部發送數千件抗議 Danielle 解除專屬合約的傳真。





另一方面，MrBeast 是一名擁有約 4 億 6000 萬名訂閱者的 YouTuber，目前以 YouTube 訂閱數位居全球第一，並透過大型企劃影片與社會公益專案，在全球行使高度影響力。

