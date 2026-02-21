花錢訂閱卻羞辱偶像？TWICE周子瑜高EQ反擊酸民，冷靜回應讓粉絲們拍手叫好！

對於無禮的外貌指責，我們美麗又善良的子瑜講話真的太好聽太有智慧了，粉絲們也為她打抱不平。

在台灣過年期間的2月19日（初三），在可與明星傳訊的付費社群平台上，是需每月支付5000韓元訂閱費才能使用的付費服務。用戶可以訂閱自己喜歡的歌手或演員並進行交流，而子瑜與某網友互相傳訊的對話內容迅速擴散，各大韓媒也陸續報導了此消息。





在粉絲交流App中，一名網友主動向子瑜發訊息。他對子瑜表示：「腿部脂肪不能減一下嗎？伴舞都比妳瘦。」並持續做出無禮的評論。對此，子瑜先回應「謝謝」，接著冷靜反擊：「把錢省著點花吧。」



該對話在網路上擴散後，也引發粉絲熱議：「花錢訂閱卻發惡評真的無法理解」、「現在已經很漂亮了，為什麼要說那種話」、「別訂閱我們善良的子瑜，有多遠滾多遠」、「她身材超好，你才該去看眼科吧」...等反應為子瑜抱不平。

此前，一名海外粉絲在15日舉行的TWICE世界巡演現場看到子瑜後，也曾表示：「真的討厭韓國的審美標準。所謂『瘦腿』根本說不通。應該有更多像子瑜這樣身材勻稱的女偶像。」看起來健康又漂亮。





另一方面，子瑜所屬的TWICE，自去年7月19、20日在仁川起跑後，正透過第六次世界巡演《THIS IS FOR》，於全球43個地區舉行共78場演出，與粉絲見面。

TWICE於1月9日展開北美巡演，持續擴大活動版圖。以溫哥華為首，正在20個地區舉行共35場規模的演出，並將前往華盛頓特區等地。此外，TWICE也將在日本東京國立競技場（海外藝人史上首次進駐）、台北及歐洲等地舉辦單獨演唱會，持續展開全球行程。

