「国民影帝」安圣基获追授最高荣誉「金冠文化勋章」！病逝享寿 74 岁，李在明总统发文哀悼：热情与品格永存

韩国影坛支柱、被誉为「国民演员」的安圣基於 5 日上午 9 时逝世，享寿 74 岁。 政府为表彰其对艺术界的卓越贡献，决议追授大众文化最高荣誉「金冠文化勋章」、由文化体育观光部部长当晚前往灵堂吊唁授勋，总统李在明亦透过个人社群媒体表达哀悼。

李在明总统第一时间致赠花篮，并在悼词中写道：「正如他所说，『我以电影为梦想、以表演为人生』，表演就是他的生命，也为无数人带来了慰藉、愉悦及反思的时光。」 他接著指出：「正如老师『带给观众信赖感』这一愿望，他将以『值得信赖的演员』、真诚描绘人类贯穿时代的喜怒哀乐的演员、如邻居般亲近的演员形象，永远留在人们心中。」



李在明指出，安圣基在长达69年的演艺生涯中出演了超过170部作品，不分主配角皆倾注热情，展现了谦逊胜於浮华、品格胜於竞争的风骨：「我向他的一生致敬，并深信他会永远陪伴在我们身边，留下不变的感动与共鸣。」



安圣基 5 岁以电影《黄昏列车》出道，从影逾一甲子，代表作包括《华丽的假期》、《苍白战争》、《广播明星》、《十字弓防战》，以及韩国首部千万票房电影《实尾岛风云》等。 他不仅是引领韩国电影大众化的核心人物，更长期担任联合国儿童基金会亲善大使、「Good Downloader」合法下载运动委员会主席及文化隆盛委员会委员等职务，致力公益并对韩国电影产业做出卓越贡献。



安圣基曾先后於 2005 年与 2013 年获颁「宝冠文化勋章」及「银冠文化勋章」。 对於本次追授勋章，文体部表示：「安圣基展现了跨越世代的精湛演技，是与韩国电影史共生息的『国民演员』，象徵 1990 至 2000 年代韩国电影大众化飞跃与产业成长的核心人物，为扩张韩国电影的社会及文化影响力做出极大贡献。」

自 2019 年确诊白血病（血癌）后，安圣基曾於 2020 年获判定痊愈，但在 6 个月后病情复发，随即中止活动专心治疗。 此后他虽偶尔出席电影界重要活动中，却不幸於上个月 30 日在自家用餐时，因食物卡住喉咙而倒下。 虽紧急送医抢救，仍在入住加护病房 6 日后告别人世。



丧礼将依照遗愿以「电影人葬」形式举行 5 日葬，由裴昶浩导演等影坛领袖任葬仪委员长，后辈影帝李政宰、郑雨盛等负责抬棺，陪前辈走完最后一程。 出殡仪式定於 9 日上午，安息於京畿道杨平郡绘星墓园。



