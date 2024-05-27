天動&MIMI婚禮，李準主持又表演！和Dara合唱還和天動跳MBLAQ〈Oh Yeah〉激起回憶
廣告

天動&MIMI婚禮，李準主持又表演！和Dara合唱還和天動跳MBLAQ〈Oh Yeah〉激起回憶

明星   2024年5月27日   星期一12:40   草莓  

（封面圖源：IG@_minzy_mz截圖、IG@dearest_rachel截圖、IG@hotchicksbyj截圖）

MBLAQ出身的天動和gu9udan出身的MIMI昨(26)日步入禮堂，李準身為天動自MBLAQ時期的好友果然沒缺席還身兼多職，和天動的合體掀起回憶殺。

天動與李準2009年以MBLAQ成員出道，2014年兩人合約到期皆不續約，各自單飛的他們仍密切聯繫至今。去年天動宣布結婚後，便曾透露李準自薦當婚禮主持人，只不過當時李準還忙於電視劇拍攝未能好好談細節，但天動和MIMI已將他視為是主持人了。
（圖源：bugs截圖）天動、李準（圖源：USIST娛樂提供TVDaily、NAVER Post@Prain TPC 截圖）

昨日婚禮，李準不僅當主持人還身兼表演，和天動姐姐2NE1 Dara（Sandara Park、朴山多拉）合唱徐仁國與Apink鄭恩地的對唱名曲〈All For You〉炒熱氣氛，婚後派對還和新郎天動跳MBLAQ出道曲〈Oh Yeah〉，畫面可見Dara也忍不住一起〈Oh Yeah〉。
（圖源：IG@_minzy_mz截圖）

（圖源：IG@hotchicksbyj截圖）

除此之外，天動和MIMI當日婚禮還有GUMMY與SE7EN、同為主持人的崔秀宗和妻子夏希羅、李泰蘭夫婦、YELL、Trot歌手李燦元等獻唱，就連新郎新娘天動和MIMI本人也合唱一曲。婚後派對還有Dara和2NE1隊友Minzy唱跳〈我最紅〉，Brown Eyed Girls JeA亦加入同歡。
GUMMY、SE7EN（圖源：IG@dearest_rachel截圖）崔秀宗&夏希羅夫婦、李泰蘭夫婦（圖源：IG@sungwook_ace截圖）李燦元（圖源：IG@nuykod.k截圖）天動&MIMI（圖源：IG@kimyoonohda截圖）2NE1 Dara與Minzy（圖源：IG@hotchicksbyj截圖）2NE1 Dara、Brown Eyed Girls JeA（圖源：IG@hotchicksbyj截圖）

MIMI gu9udan的隊友美娜（姜美娜）與SOYEE也在各自限時動態透露來到了婚禮共襄盛舉，SOYEE讚嘆美美相當漂亮並獻上祝福。
gu9udan 美娜限時動態（圖源：IG@_happiness_o）gu9udan SOYEE限時動態（圖源：IG@imsoyee截圖）gu9udan SOYEE限時動態（圖源：IG@imsoyee截圖）

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 天動&MIMI婚禮，李準主持又表演！和Dara合唱還和天動跳MBLAQ〈Oh Yeah〉激起回憶
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手