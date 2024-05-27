天動&MIMI婚禮，李準主持又表演！和Dara合唱還和天動跳MBLAQ〈Oh Yeah〉激起回憶

MBLAQ出身的天動和gu9udan出身的MIMI昨(26)日步入禮堂，李準身為天動自MBLAQ時期的好友果然沒缺席還身兼多職，和天動的合體掀起回憶殺。

天動與李準2009年以MBLAQ成員出道，2014年兩人合約到期皆不續約，各自單飛的他們仍密切聯繫至今。去年天動宣布結婚後，便曾透露李準自薦當婚禮主持人，只不過當時李準還忙於電視劇拍攝未能好好談細節，但天動和MIMI已將他視為是主持人了。



昨日婚禮，李準不僅當主持人還身兼表演，和天動姐姐2NE1 Dara（Sandara Park、朴山多拉）合唱徐仁國與Apink鄭恩地的對唱名曲〈All For You〉炒熱氣氛，婚後派對還和新郎天動跳MBLAQ出道曲〈Oh Yeah〉，畫面可見Dara也忍不住一起〈Oh Yeah〉。



除此之外，天動和MIMI當日婚禮還有GUMMY與SE7EN、同為主持人的崔秀宗和妻子夏希羅、李泰蘭夫婦、YELL、Trot歌手李燦元等獻唱，就連新郎新娘天動和MIMI本人也合唱一曲。婚後派對還有Dara和2NE1隊友Minzy唱跳〈我最紅〉，Brown Eyed Girls JeA亦加入同歡。



MIMI gu9udan的隊友美娜（姜美娜）與SOYEE也在各自限時動態透露來到了婚禮共襄盛舉，SOYEE讚嘆美美相當漂亮並獻上祝福。



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