【韓網熱門】在Twitter上反應瘋狂（負面）的韓國戀綜截圖

在一檔名為《Stranger in Love》的戀愛綜藝節目裡，女嘉賓穿著高跟鞋和短裙、拖著行李箱走上坡道，男嘉賓1：「上一季裡女生拖著行李箱走來時，男生都會過去（幫忙）。 但現在時代不同了。」

男嘉賓2對女嘉賓說：「沿著右邊走上去就好。」 女嘉賓驚：「要提著行李箱上去嗎？」 男嘉賓們坐著不動，女嘉賓最終自己提著行李箱上樓。

男嘉賓3：「我們也都是自己提上來的，男女平等嘛，大家都要一起辛苦。」



And these men are participants in a ”dating show“. pic.twitter.com/sS21FTfaq1 — Korean Men Archives (@KM__arch) October 3, 2024

西方網友高讚評論：

「終於開始在電視上展示真實的韓國男人」

「他們還不明白為何沒人想跟他們約會嗎？」

「到處瀰漫著incel能量」

「好惡心，這些雄性只是在浪費氧氣」

「難怪出生率越來越低」

韓國網友評論：

1. 等一下，你們上這個節目不是為了談戀愛嗎？

2. 他上戀綜不是為了給女生留下好印象，而是為了贏kkk

3. 他講話的模樣很自豪，都不覺得丟臉嗎

4. 只有對自己有利的時候才要求男女平等kkk

5. 與男女無關，見到有人提著重物很辛苦，正常人都會想幫忙吧？

6. 連基本的禮儀都沒有、對弱者的同理心都沒有，還想談戀愛？

7. 連這都要計較，您還是自己過吧

8. 這些女生做錯了什麼，要跟那樣的男生拍戀綜 ᅲᅲ

9. 他們不約而同把頭轉過去，看起來好小氣

10. 這種人看《鐵達尼號》老人、小孩、 女人優先上救生艇的時候，大概也會喊：「男女平等！」kkk

11. 這是鼓勵單身的節目吧

12. 傻瓜啊，既然要上戀綜就別整天泡在男超論壇了，多看看又高又帥的Alpha男是如何在異性面前行動的吧ᅲ

13. 男超論壇看到這個可能會說韓國女人在阻撓他們跟外國人結婚kkk

14. 請多多擴散出去，讓全世界知道這才是真實的韓國男生

15. 我記得那男生在節目裡配對成功了，現在還在交往嗎？

出處：https://theqoo.net/hot/3429888084

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