【韓網熱門】在Twitter上反應瘋狂（負面）的韓國戀綜截圖

在一檔名為《Stranger in Love》的戀愛綜藝節目裡,女嘉賓穿著高跟鞋和短裙、拖著行李箱走上坡道,男嘉賓1:「上一季裡女生拖著行李箱走來時,男生都會過去(幫忙)。 但現在時代不同了。」

男嘉賓2對女嘉賓說:「沿著右邊走上去就好。」 女嘉賓驚:「要提著行李箱上去嗎?」 男嘉賓們坐著不動,女嘉賓最終自己提著行李箱上樓。

男嘉賓3:「我們也都是自己提上來的,男女平等嘛,大家都要一起辛苦。」



And these men are participants in a ”dating show“. pic.twitter.com/sS21FTfaq1