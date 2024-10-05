【韓網熱門】在Twitter上反應瘋狂（負面）的韓國戀綜截圖
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【韓網熱門】在Twitter上反應瘋狂（負面）的韓國戀綜截圖

綜藝   2024年10月5日   星期六17:28   Sani  

（封面圖源：《Stranger in Love》截圖）

在一檔名為《Stranger in Love》的戀愛綜藝節目裡，女嘉賓穿著高跟鞋和短裙、拖著行李箱走上坡道，男嘉賓1：「上一季裡女生拖著行李箱走來時，男生都會過去（幫忙）。 但現在時代不同了。」

男嘉賓2對女嘉賓說：「沿著右邊走上去就好。」 女嘉賓驚：「要提著行李箱上去嗎？」 男嘉賓們坐著不動，女嘉賓最終自己提著行李箱上樓。

男嘉賓3：「我們也都是自己提上來的，男女平等嘛，大家都要一起辛苦。」

西方網友高讚評論：
「終於開始在電視上展示真實的韓國男人」
「他們還不明白為何沒人想跟他們約會嗎？」
「到處瀰漫著incel能量」
「好惡心，這些雄性只是在浪費氧氣」
「難怪出生率越來越低」

韓國網友評論：
1. 等一下，你們上這個節目不是為了談戀愛嗎？
2. 他上戀綜不是為了給女生留下好印象，而是為了贏kkk
3. 他講話的模樣很自豪，都不覺得丟臉嗎
4. 只有對自己有利的時候才要求男女平等kkk
5. 與男女無關，見到有人提著重物很辛苦，正常人都會想幫忙吧？
6. 連基本的禮儀都沒有、對弱者的同理心都沒有，還想談戀愛？
7. 連這都要計較，您還是自己過吧
8. 這些女生做錯了什麼，要跟那樣的男生拍戀綜 ᅲᅲ
9. 他們不約而同把頭轉過去，看起來好小氣
10. 這種人看《鐵達尼號》老人、小孩、 女人優先上救生艇的時候，大概也會喊：「男女平等！」kkk
11. 這是鼓勵單身的節目吧
12. 傻瓜啊，既然要上戀綜就別整天泡在男超論壇了，多看看又高又帥的Alpha男是如何在異性面前行動的吧ᅲ
13. 男超論壇看到這個可能會說韓國女人在阻撓他們跟外國人結婚kkk
14. 請多多擴散出去，讓全世界知道這才是真實的韓國男生
15. 我記得那男生在節目裡配對成功了，現在還在交往嗎？

出處：https://theqoo.net/hot/3429888084

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