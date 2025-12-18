Apink尹普美&黑眼必勝Rado宣布結婚♥ 交往長跑9年！普美親筆信道歉

Apink成員尹普美，去年認愛音樂製作人團體黑眼必勝成員Rado，兩人密戀8年之久，稍早親自宣布將結婚步入禮堂。

今早有媒體率先報導普美與Rado將在明年5月結婚，普美很快就於官咖上傳親筆信道歉，傳達滿滿的感謝。信中她寫道：

「大家好，我是Apink尹普美。這篇文章要如何開頭，到現在還在困惑。想到粉絲是透過新聞先得知我的消息，心裡感到很抱歉。一直以來用滿滿的愛支持著不足的我，一想到每每對回歸和專輯消息都會產生期待和幸福的粉絲們，會感到驚訝，我感同身受感到很抱歉，但對於最珍貴的粉絲們，親自表達心意才是正確的，於是一個人鼓起勇氣寫下。」

「在長達15年的時間裡（按：Apink今年出道滿15年），無論是快樂或悲傷、歡笑或辛苦的日子，都始終以同樣的心陪伴著我的粉絲們，以及在舞台上與我一同創造的每一個瞬間，我從未視為理所當然。多虧了粉絲，我才有現在的我，一直以來都是懷著感恩之情活動，藉此機會再次真心地表達感謝。多虧一直可靠又溫暖的粉絲們，讓我在辛苦或不安的時候撐過來，也多虧粉絲的愛與應援，我才能更加成長，真的非常感謝。」

「就這樣走過10代與20代，不知不覺成為33歲的尹普美，身為歌手過著人生，無論開心還是疲憊，感謝你們都以愛與信任陪伴著我。沒想到會把話寫得這麼長，但我第一個最想傳達的，是像以前一樣，以後在自己的崗位上不會忘記自己的責任，會更堅定生活下去。今無不論是作為Apink成員，還是作為尹普美，都會以更好的活動報答粉絲們。」

「謝謝，一直以來都很感謝，真的非常感謝。非常感謝。」

黑眼必勝曾替Apink製作多首歌曲，包括〈I’m So Sick〉、〈Eung Eung（%%）〉、〈Dilemma〉等歌曲，尹普美去年認愛Rado，兩人默默交往了8年之久驚訝韓國演藝圈，大部分粉絲Panda都給予祝福，畢竟兩人相當低調從不影響Apink活動。然而，在Apink確定會在明年1月回歸之際，傳出新歌又是黑眼必勝操刀，引發少部分粉絲不滿兩人「談辦公室戀愛」，但結婚消息一出，滿滿的祝福再向他們飛來。



