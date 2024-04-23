差點都忘了《淚之女王》「羅秘書」普美也是公開戀愛的藝人！與黑眼必勝Rado相戀8年

女團Apink成員普美近期正在出演大熱韓劇《淚之女王》中，飾演女主角洪海仁（金智媛 飾）的秘書，憑藉「人形吐槽機」的人設受到了廣大觀眾的喜愛，而她嫻熟的演技也折服了廣大劇迷。

很多網友不知道或者已經忘了，普美也是韓娛圈公開戀愛的明星之一，她和黑眼必勝（BLACK EYED 必勝）的成員Rado已經交往了8年，感情十分穩定且兩人很低調。普美和Rado於2017年4月開始交往，兩人因音樂結緣，愛情維持了2500天。2016年時，Apink發行了常規3輯《Pink Revolution》，主打曲《讓我心動》就由黑眼必勝操刀，擔起了作詞、作曲和編曲的責任。 正是這首歌成就了普美和Rado的緣分，兩人以作曲家和主唱的身份第一次合作，而Rado還在之後的某檔節目中表示《讓我心動》是他最喜歡的一首歌。



過去的8年時間裡，這對戀人始終默默為對方應援，Rado支持普美的團隊活動，普美也成為了Rado的女神。 據他們身邊有人透露：「Rado是普美最堅定的後盾，普美也是給予Rado力量的存在，我們都知道他倆已經許下了未來。 」

此外，Rado目前是HIGH-UP娛樂公司的製作人，曾打造出Twice的《Fancy》、《TT》、《Cheer Up》和請夏的《已經12點》、Apink的《一點都沒有》（I'm so sick）、《嗯嗯》（%%；Eung Eung）、《Dilemma》等多首膾炙人口的歌曲。



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