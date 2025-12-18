Apink尹普美&黑眼必胜Rado爱情长跑9年将结婚♥ 普美亲笔信道歉、感谢粉丝

Apink成员尹普美，去年认爱音乐制作人团体黑眼必胜成员Rado，两人密恋8年之久，稍早亲自承认将结婚步入礼堂。

今早有媒体率先报导普美与Rado将在明年5月结婚，普美很快就於官咖上传亲笔信道歉，并传达满满的感谢。信中她写道：

「大家好，我是Apink尹普美。这篇文章要如何开头，到现在还在困惑。想到粉丝是透过新闻先得知我的消息，心里感到很抱歉。一直以来用满满的爱支持著不足的我，一想到每每对回归和专辑消息都会产生期待和幸福的粉丝们，会感到惊讶，我感同身受感到很抱歉，但对於最珍贵的粉丝们，亲自表达心意才是正确的，於是一个人鼓起勇气写下。」

「在长达15年的时间里（按：Apink今年出道满15年），无论是快乐或悲伤、欢笑或辛苦的日子，都始终以同样的心陪伴著我的粉丝们，以及在舞台上与我一同创造的每一个瞬间，我从未视为理所当然。多亏了粉丝，我才有现在的我，一直以来都是怀著感恩之情活动，藉此机会再次真心地表达感谢。多亏一直可靠又温暖的粉丝们，让我在辛苦或不安的时候撑过来，也多亏粉丝的爱与应援，我才能更加成长，真的非常感谢。」

「就这样走过10代与20代，不知不觉成为33岁的尹普美，身为歌手过著人生，无论开心还是疲惫，感谢你们都以爱与信任陪伴著我。没想到会把话写得这么长，但我第一个最想传达的，是像以前一样，以后在自己的岗位上不会忘记自己的责任，会更坚定生活下去。今无不论是作为Apink成员，还是作为尹普美，都会以更好的活动报答粉丝们。」

「谢谢，一直以来都很感谢，真的非常感谢。非常感谢。」

黑眼必胜曾替Apink制作多首歌曲，包括〈Only One〉（让我心动）、〈I’m So Sick〉、〈Eung Eung（%%）〉、〈Dilemma〉等歌曲，‎尹普美去年认爱Rado，两人默默交往了8年之久惊讶韩国演艺圈‎，大部分粉丝Panda都给予祝福，毕竟两人相当低调从不影响Apink活动。然而，在Apink确定会在明年1月回归之际，传出新歌又是黑眼必胜操刀，引发少部分粉丝不满两人「谈办公室恋爱」，但结婚消息一出，满满的祝福再向他们飞来。



