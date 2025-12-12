《認罪之罪》金高銀超短髮造型為親自提案：除髮型難維持，克服易浮腫體質也是一個難關

演員金高銀與全道嬿所合作演出的電視劇集《認罪之罪》日前已公開，劇中金高銀的超級短髮令人印象深刻，而在拍攝期間大家也曾看到她以此種髮型參加各種公開場合活動。這樣的髮型是金高銀為此演出角色親自提出的，只為符合角色人物設定。

《認罪之罪》中金高銀與全道嬿的演技都相當出色，劇情描述一個出現在老公被殺害現場的女子安允秀（全道嬿飾），由於做筆錄時異於常人的表現而令人懷疑就是殺夫的真兇，在她被收押期間見到了因殺害一對牙醫夫妻入獄的牟恩（金高銀飾），牟恩提議自白為殺害允秀老公的真兇，以換取允秀的出獄，但卻要求允秀出獄時為她殺死一個人…



本劇公開後，演技大獲觀眾們的好評，特別是劇中剪著超短髮型，行為模式令人摸不透的牟恩金高銀，她表示自己一看到牟恩這個角色，就覺得需要是一個很俐落的短髮造型，於是自己提議剪這樣的髮型。她也提到雖然每位演員看到劇本的時候，對於角色的想像都不太一樣，她則是特別會想像角色外型的這一種。她也提到演出之前的電影《銀嬌》的時候也是原本以長髮參加試鏡，不過在拍攝時她也曾提議剪短頭髮，所以自己應該是滿會想像人物外型的演員。



金高銀表示，希望牟恩這角色的頭髮越短越好，所有她的想法與表情都不該被頭髮給遮住，為了全部展現出來，於是提議剪到這麼短，而她剪了這樣的髮型後也讓身邊的人相當驚訝。她還分享自己從沒剪過這麼短的頭髮，也是第一次體會到「髮根燙」的重要性，一旦沒有整理好或是流汗之後，頭髮就會像草皮一般的豎直起來，所以常常需要留意頭髮的造型。



並且金高銀還透露了一個困難點，也就是她必須控制自己不浮腫，為此花了許多心思，她表示自己是滿容易水腫的類型，臉常常會看起來有點腫，為了防止這個問題她在拍攝前一天幾乎不吃東西，或是不喝湯湯水水類的食物，希望盡可能讓自己看起來面無表情並且很消瘦。《認罪之罪》全12集已完整公開。

