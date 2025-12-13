最甜官宣！Tiffany卞耀漢認愛兼認婚，親筆信隔空放閃：遇見讓我想變更好的人！

演員卞耀漢（卞約漢）與少女時代成員Tiffany Young今日公佈戀情，宣佈正在「以結婚為前提交往」，隨後透過親筆信向粉絲甜蜜傾吐心聲，字裡行間充滿對彼此的愛意與感謝。

Tiffany親筆信告白：他是帶給我安定感的人

目前沒有經紀公司的Tiffany，通過個人IG親自發表了立場。 她坦誠地表示：「目前我正帶著美好的心意，與一個人以結婚為前提交往中。」



Tiffany 形容卞耀漢帶給她的力量：「他是讓我能以積極、充滿希望的視角看待世界，並帶給我安定感的人。」Tiffany向長時間支持她的粉絲表達了真摯的感謝，承諾會第一個向粉絲公開婚訊：「雖然目前還沒有具體的日程確定，但未來若有重要的決定，我會首先親自告訴各位粉絲。」



卞耀漢甜蜜回應：她讓疲憊的心變溫暖

幾乎同一時間，卞耀漢也透過個人IG向粉絲公開親筆信。 他小心翼翼地宣布喜訊：「我正在與一位很好的人以結婚為前提交往中。」他表示，雖然還沒有具體確定的日程或計劃，還是希望將這個消息最先告訴各位粉絲。

談到未婚妻 Tiffany，卞耀漢表達了濃烈的愛意：「我遇到了一位我愛的人，和她在一起，讓我想成為一個更好的人，看到她笑的樣子，我疲憊的心也會立刻變得溫暖。」



卞耀漢也承諾，未來會努力成為這樣的演員：「讓彼此的笑容成為真正的喜悅，彼此的悲傷成為健康的成熟，從而傳達出更溫暖的心意。」並會比現在更加努力工作，繼續創作作品。



據悉，這對情侶是透過去年5月公開的 Disney+ 影集《逆貧大叔》結緣，隨後發展為戀人關係。





