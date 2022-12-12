秀智＋梁世宗合作漫改劇《Doona！》呈現平凡大學生與隱退Kpop愛豆的戀愛故事！已確定製作

新劇《Doona！》劇情描述平凡大學生「元俊」在Shaerhouse中與曾經是Kpop偶像愛豆但已隱退的「Doona」相遇後所發生的愛情故事，由秀智與梁世宗擔綱演出，Netflix也確定製作中。

《Doona！》改編自同名原著網路漫畫，作品中主角與愛豆出身的室友共同打造夢境般的校園戀情，而劇中人物的細膩設定與描述也讓部漫畫在網路上得到超高人氣的支持。Netflix將漫畫在打造為電視劇系列，並請來秀智以及梁世宗擔任主角Doona與元俊。秀智將在劇中飾演Doona，曾是一位超高人氣團體中的主唱，明明非常受歡迎卻突然發出隱退宣言，來到了大學生的Sharehouse成為足不出戶的宅女。



而這個角色可說是與秀智本身也非常貼近，在選角的時候秀智的呼聲就非常高，有許多人認為她與角色外型設定的相似度幾乎百分百，而近年來秀智也透過作品《Start Up我的新創時代》《Anna安娜》等作品累積演技實力，相信這次的作品Doona一角可望再帶給大家全新的魅力。

而男主角元俊則是由梁世宗飾演，在兵役期結束後梁世宗還尚未有正式的作品與觀眾們見面，曾演出電視劇《愛情的溫度》《雖然三十但仍十七》《我的國家》等，梁世宗戲路相當寬廣，也呈現許多演技面的細膩。退伍後的他將飾演極其平凡，一無所有的大學生元俊，擁有非常溫暖又純粹的內心，成為Doona的避風港，梁世宗可望再度呈現暖男魅力。《Doona！》本劇也將由《愛的迫降》《羅曼史是別冊附錄》《Good Wife》等作品的導演李政孝執導，確定製作的消息令觀眾們相當期待，將於Netflix公開。



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