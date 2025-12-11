爭議延燒！朴娜勑「注射姨母」風波再爆新內幕！前經紀人親揭偷拍真相

韓國女藝人朴娜勑近期深陷前經紀人爆料風波，爭議從「職場霸凌」一路燒到疑似接受「無照醫療」施打點滴，話題持續延燒。 10日《JTBC 事件班長》再度公開前經紀人A某的最新說法，內容相當驚人。

A某透露，她曾拍下朴娜勑接受「「注射姨母」施打點滴的畫面，但強調 「不是為了威脅」，而是因為情況太可怕她表示，朴娜勑常在自己家中已經位於一山地區的「「注射姨母」」家裡，甚至在車上打點滴，「她常常邊打就睡著，但「注射姨母」會在她睡著後繼續加很多不同的藥，看了太震撼，怕出事才拍照留證。」A某還稱，朴娜勑曾說過對方「看起來不像醫生，但又有點像」，似乎對該人士來歷也不清楚。



A某表示她曾因擔心藥品來源可疑而拒絕代拿，但朴娜勑當場大動肝火，還罵了她一句：「這種小事都做不好，你工作幹嘛來？」目前這些內容皆為 A某的主張，朴娜勑方面尚未正面回應。



更加離奇的是，A某稱 2023 年外地拍攝時，曾有人又介紹一名新的「點滴姨母」，對方甚至直接到飯店替朴娜勑施打點滴。

事件已升級成社會案件！首爾江南警署已接獲民眾以《毒品管理法》、《醫療法》及《藥事法》等罪名舉報朴娜勑與「注射姨母」。 前大韓醫師協會會長任炫擇也已向檢方控告，醫協更痛批此案「嚴重威脅國民健康」。 保健福利部也正考慮啟動行政調查。



法律專家分析，若朴娜勑明知對方無照仍持續接受施打，恐難逃法律責任。 這場從職場糾紛演變成醫療違法的風暴，似乎愈滾愈大......



