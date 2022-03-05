「鞋子改成服飾」NMIXX束腰、抹胸、臂飾原本是潮鞋！EVERGLOW、STAYC有類似穿搭

這樣就很難撞衫啦！這年頭如果不會改裝，都不好意思自稱愛豆服裝師XD

JYP事前預熱半年的新女團NMIXX在2月22日正式出道，《AD MARE》專輯主打歌《O.O》歌曲舞蹈成為熱議話題，服裝造型也是矚目的焦點。



三位成員身上的多件配飾，由潮牌球鞋改制而成，將「甜美+街潮」風格巧妙融合，這番操作出自「泫雅御用服裝師」之手。 造型師沿著鞋面和鞋底的邊緣切下，只保留鞋面，並用鞋帶當作綁帶連接。



SULLYOON手臂上的兩件配飾，原本是New Balance 530系列球鞋，而粉色抹胸是Converse的Chuck Taylor All Star高幫帆布鞋，內搭粉色V領紗裙。



LILY的藍黑白束腰抹胸與之同理，是NIKE Air Jordan 1高幫球鞋。 內搭的淺紫色紗裙和SULLYOON的是同款不同色。



HAEWON的白灰束腰和SULLYOON的是同系列New Balance白灰網面球鞋，搭配更為突出收腰的玫紅抹胸紗裙。



不過NMIXX不是先例，EVERGLOW去年《Pirate》時期也穿過，正值《RUN2U》活動期的STAYC也在MV中穿過。 球鞋改成衣服在KPOP圈已經成為潮流。





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