EVERGLOW 亲录影片向香港粉丝喊话 12月7日香港见面会福利惊喜加码与粉丝共创专属回忆

韩国 K-POP 女团 EVERGLOW 将於 2025 年 12 月 7 日 再度降临香港，举行《EVERGLOW 2025 ASIA FANMEETING TOUR: 4EVERGLOW IN HONG KONG》，与香港 FOR・EVER（官方粉丝名）时隔一年多再次见面，令粉丝兴奋不已。

自 2019 年出道以来，EVERGLOW 以强烈的舞台魅力与独特音乐风格为人所熟识。从出道曲〈Bon Bon Chocolat〉、之后的〈Adios〉与〈FIRST〉，到近年的〈SLAY〉与〈ZOMBIE〉，每支作品都展现出爆发性舞台能量。2025 年，EVERGLOW 与新经纪公司CHXXTA合作，由 E:U、SIHYEON、ONDA、AISHA 四位成员展开新旅程，开启全新篇章。



为回馈粉丝的热爱，本次香港站将升级多项粉丝福利。合照环节将改为4:4、4:2 以及 4:1 三种形式，让粉丝能与EVERGLOW一同留下珍贵照片，定格专属美好瞬间。此外，亦新增了签名会环节，让粉丝能与成员进行近距离的互动交流，体验更温馨、更具纪念价值的见面时光。



此外，EVERGLOW 特别录制影片向香港粉丝送上问候，表达「非常想念 FOR・EVER」，并表示正全力准备演出，希望带来更精彩、更贴近粉丝的舞台，并与粉丝共同度过最美好的夜晚。



《EVERGLOW 2025 ASIA FANMEETING TOUR: 4EVERGLOW IN HONG KONG》将於AXA 安盛创梦馆举行，门票已透过大麦及KKTIX正式开售。想近距离感受 EVERGLOW魅力的 FOR・EVER 绝对不能错过！







《EVERGLOW 2025 ASIA FANMEETING TOUR: 4EVERGLOW IN HONG KONG》



日期：2025年12月7日（星期日）

时间：下午5时正

地点：AXA 安盛创梦馆

票价：港币HKD $1,299 / $799

公开发售：2025年10月30日(星期四) 上午11时起

购票网站：KKTIX - https://kktix.com / 大麦 - www.damai.cn

主办单位：万星国际娱乐文化

经纪公司：CHXXTA

- 详情请留意主办方公告.

- 主办方保留活动异动之权利.





粉丝福利详情：

$1,299门票：签名会（40名）、SOUND CHECK（全体）、HI-BYE（全体）、团体合照4：1（50名）、团体合照4：2（全体）、亲笔签名海报（180名）、亲笔签名即影即有（30名）、官方海报（全体）、小卡（全体）

$799门票：SOUND CHECK（全体）、HI-BYE（全体）、团体合照4：4（全体）、亲笔签名海报（20名）、亲笔签名即影即有（6名）、官方海报（全体）、小卡（全体）

