李孝利親授瑜伽課超幽默！學員摔倒連連，她淡定回：「沒關係，我有錢~」

著名歌手李孝利今年9月在首爾開設瑜伽館並親自授課，引起諸多關注和好奇。 最近，一名參加課程的韓國網友以漫畫形式分享了課程氛圍，讓網友笑到不行，更對李孝利的幽默sense感到敬佩，不愧是天生藝人和導師~

最近一位網漫作家通過IG帳號分享上課心得，透露自己到李孝利的瑜伽館「Ananda」體驗課程。 「Ananda」同時也是李孝利在進行瑜伽相關活動時使用的分身角色名，這名網友形容：「如果說李孝利是華麗又耀眼的美，那麼Ananda就像一朵蓮花，有一種寧靜祥和的美。」



課程進行中，當學員挑戰高難度動作時，教室裡不時傳出「咚咚」的摔倒聲。 李孝利聽見後，一臉認真地說：「大家不要出聲啦！我怕你們受傷。 別的瑜伽老師最多賠醫藥費，但我會上新聞耶！」一句話立刻讓全場放鬆大笑。



不過，摔倒聲依舊此起彼落。 這時李孝利又接著開玩笑說：「沒關係啦~因為我很有錢，大家盡情跌吧！我幫你們包一人一間病房，畢竟我是個有錢人嘛~」全場再度爆笑，氣氛再次從緊張變得輕鬆愉快。 這名網友不禁感慨道：「她真的是超級巨星！只要幾句話就能讓整個教室氣氛大逆轉，超有魅力的瑜伽導師。」



李孝利多年來熱衷瑜伽修行，今年9月在首爾延禧洞開設個人瑜伽館「Ananda」，親自帶領課程。 「Ananda」在梵文中意為「幸福與喜悅」，也象徵她想透過瑜伽傳遞的正念與快樂能量。

