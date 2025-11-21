徐康俊新劇挑戰四角戀！《不是你的另一個戀愛》演繹「婚前換乘」非常規情感關係

今日據韓媒，演員徐康俊確定回歸小螢幕，出演新劇《不是你的另一個戀愛》（暫譯），本月已正式投入備戰製作。

該劇講述愛情長跑超過10年、即將走進婚姻殿堂的長期情侶，在意外遇到新的緣份後，經歷感情的波動與關係的裂痕，細膩鋪排4名男女之間既誠實又熱烈的感情，是一齣貼近現實、帶給人共鳴的浪漫劇。

徐康俊在劇中飾演公司職員「南宮浩」，在面對相戀多年的伴侶出現動搖時，接受了一個大膽的提議，從此被捲入一場意想不到的情感旋渦。 徐康俊特有的溫柔氣質與細膩演技，將把角色在愛情裡的矛盾與掙扎表現得更有層次。



徐康俊在角色選擇上向來不走單一類型路線，剛結束的 MBC 劇集《臥底高中》中，他飾演的國情院特工「鄭海成」話題性十足，該劇也締造不錯收視與話題聲量。 徐康俊的戲路從喜劇、推理到情感都有亮眼表現，如今他轉戰真實向的成人愛情，讓粉絲期待看到他更成熟、更細膩的一面。



除了戲劇消息，徐康俊的私人面向也引發關注。據報導，徐康俊今年6月以58億韓元出售了位於聖水洞高端住宅區Trimage的持有戶型，與2019年購入時相比，短短5年內獲利約24億韓元。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞