徐康俊新剧挑战四角恋！《不是你的另一个恋爱》演绎「婚前换乘」非常规情感关系

今日据韩媒，演员徐康俊确定回归小萤幕，出演新剧《不是你的另一个恋爱》（暂译），本月已正式投入备战制作。

该剧讲述爱情长跑超过10年、即将走进婚姻殿堂的长期情侣，在意外遇到新的缘份后，经历感情的波动与关系的裂痕，细腻铺排4名男女之间既诚实又热烈的感情，是一出贴近现实、带给人共鸣的浪漫剧。

徐康俊在剧中饰演公司职员「南宫浩」，在面对相恋多年的伴侣出现动摇时，接受了一个大胆的提议，从此被卷入一场意想不到的情感旋涡。 徐康俊特有的温柔气质与细腻演技，将把角色在爱情里的矛盾与挣扎表现得更有层次。



徐康俊在角色选择上向来不走单一类型路线，刚结束的 MBC 剧集《卧底高中》中，他饰演的国情院特工「郑海成」话题性十足，该剧也缔造不错收视与话题声量。 徐康俊的戏路从喜剧、推理到情感都有亮眼表现，如今他转战真实向的成人爱情，让粉丝期待看到他更成熟、更细腻的一面。



除了戏剧消息，徐康俊的私人面向也引发关注。据报导，徐康俊今年6月以58亿韩元出售了位於圣水洞高端住宅区Trimage的持有户型，与2019年购入时相比，短短5年内获利约24亿韩元。

