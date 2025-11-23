【韩网热门】超人气网路小说《上男子》真人化敲定朴正民！韩网吵翻天：演技超绝vs形象不符

演员朴正民确定主演电视剧版的《上男子》（《상남자》）。

据韩媒《mydaily》独家报导，朴正民将在剧中饰演核心角色「韩惟贤」，正式挑战这部轮回题材的人生逆转剧。 韩惟贤在「回到过去」之前，是个视成功至上为人生目标的男人，人生只追求往上爬。 但他在付出巨大代价后才明白，这样的结果既悲惨又空虚。 重生后的他决定改变人生方向，转而全力支持那些因各种理由无法发光的人，成为能帮助他人实现潜力的「影子助力者」。



《上男子》描述一名普通上班族一路爬到企业 CEO 却在野心中失去所有，最终回到年轻时准备重考入职面试的时期，决心重启人生、弥补后悔。 题材结合职场、轮回、成长与大男主逆袭，颇受期待。



本剧由以 Disney+《照明商店》完成导演出道的演员金熙元执导。 该剧原作为作家金太弓的同名网路小说，2020年改编成网路漫画后大爆红，以细致画风与节奏感累积大量粉丝，全球累计观看突破4.7亿次，人气相当惊人。

该剧由 Studio N 制作，预计明年正式开拍。

韩国网友评论：

1. 哇，超适合的！

2. 社长加油工作，支持你！（PS：除了演员身分之外，朴正民还是一家出版社社长）

3. 原作很有趣，不知道朴正民会不会适合，但他的演技一定没问题

4. 已经觉得好看了，朴正民跟金熙元导演合作，太棒了！

5. 跟我想像的形象有点不同，但演技应该很棒，剧名一定要改！

6. 世界上最会好好利用休息时间的人ᄏᄏ

7. 其实我很希望他能演个浪漫剧啦~

8. 我是原作粉，不喜欢朴正民来演，觉得韩惟贤这个角色不是这样，朴正民特有的那种不耐烦的演技和角色完全不搭

9. 他才不是只靠不耐烦的演技建立作品集啦，原作粉丝就这样挑毛病太夸张了

10. 哇，这部网漫真的超好看！书名虽然有点生硬，但很精彩！韩惟贤感觉很干净整洁，跟原作有点不同，但演技好应该没问题

11. 原作形象哪里像啊ᄏᄏ明明是又帅又暖的角色，结果选朴正民ᄏᄏ

12. 画都是画得帅啦，不过这部作品其实不需要角色一定超帅啊ᄏᄏ

13. 国内有演得好又年龄符合、长得像插画那样的演员吗

14. 角色也不需要特别帅，但除了外貌之外也不太适合... 感觉更灵活、敏捷的形象可能更对味ᅮ

15. 嗯... 跟我想像的形象有点不太搭

16. 有些人根本没看到演技就先批评卡司，还假惺惺地说认可，倒不如直接说「我就是不喜欢」还比较坦白

17. 主角设定本来就超帅，是女性角色都会喜欢的那种帅哥，还有利用这点的剧情，但朴正民好像不太对味

18. 网漫男主都很帅，但在这类剧情片里，外貌真的那么重要吗？

19. 应该会很好看！！期待中！！！！！

20. 那些留言不是单纯不喜欢，而是先入为主。 大家都没看到朴正民演要如何诠释韩惟贤，却先说出了「不喜欢」

原文：https://theqoo.net/square/4000425111

