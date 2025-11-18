《模範計程車3》「金道奇」的副角色又升級！李帝勳：一開始就帶來強烈的副角色，彩虹運輸的熱演也不容小覷

《模範計程車3》（模範的士3）本週就要首播啦！在製作發佈會上李帝勳也談到本季的看點！

《模範計程車》（模範的士）改編自同名網路漫畫，是一部由蒙上神祕面紗的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」和計程車司機金道奇（李帝勳 飾）代替冤枉的受害者完成復仇的私人復仇代理電視劇。前兩季都創下超高收視和討論度，第三季也即將在11月21日回歸！

今日舉行《模範計程車3》製作發佈會，「彩虹運輸5人幫」李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍也全員到齊！



金道奇的副角色被認爲是《模範計程車》的看點之一，當天李帝勳也表示：「從一開始就給大家帶來非常強烈的副角色，不僅是我，彩虹運輸家族的熱演也不容小覷，預計在本季展現出強烈又美味的一面！」



進入第三季後受到很多期待，被問是否有負擔時？李帝勳說：「之前在第一季和第二季中展現出的強有力的副角色，對於能否很好地實現超越這些的副角色，非常苦惱、也非常緊張，感覺用盡全力進行拍攝。」



接著，李帝勳說：「觀眾們應該都會抱著期待觀看，但在第1集和第2集我好像傾盡了所有，請大家期待在國際犯罪插曲中金道奇會以怎樣的副角色處決惡勢力。在第3集和第4集又出現相反的可愛形象角色，我個人非常喜歡這個角色，本週開始會一個一個展現出來的。」讓人更加期待播出了！還有之前受到觀眾喜愛的王道吉，在第三季不知道有沒有機會看到呢？



【《模範的士3》即將在 Viu 獨家播出，敬請期待。】

