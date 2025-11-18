《模范计程车3》「金道奇」的副角色又升级！李帝勋：一开始就带来强烈的副角色，彩虹运输的热演也不容小觑

《模范计程车3》（模范的士3）本周就要首播啦！在制作发布会上李帝勋也谈到本季的看点！

《模范计程车》（模范的士）改编自同名网路漫画，是一部由蒙上神秘面纱的地下秘密计程车公司「彩虹运输」和计程车司机金道奇（李帝勋 饰）代替冤枉的受害者完成复仇的私人复仇代理电视剧。前两季都创下超高收视和讨论度，第三季也即将在11月21日回归！

今日举行《模范计程车3》制作发布会，「彩虹运输5人帮」李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝也全员到齐！



金道奇的副角色被认爲是《模范计程车》的看点之一，当天李帝勋也表示：「从一开始就给大家带来非常强烈的副角色，不仅是我，彩虹运输家族的热演也不容小觑，预计在本季展现出强烈又美味的一面！」



进入第三季后受到很多期待，被问是否有负担时？李帝勋说：「之前在第一季和第二季中展现出的强有力的副角色，对於能否很好地实现超越这些的副角色，非常苦恼、也非常紧张，感觉用尽全力进行拍摄。」



接著，李帝勋说：「观众们应该都会抱著期待观看，但在第1集和第2集我好像倾尽了所有，请大家期待在国际犯罪插曲中金道奇会以怎样的副角色处决恶势力。在第3集和第4集又出现相反的可爱形象角色，我个人非常喜欢这个角色，本周开始会一个一个展现出来的。」让人更加期待播出了！还有之前受到观众喜爱的王道吉，在第三季不知道有没有机会看到呢？



