Super Junior一開口就快哭出來「我們的粉絲有那麼多嗎」被臺北大巨蛋座無虛席震撼到〜始源圭賢：「太不像話了！」

迎來出道20年的元祖男團Super Junior演唱會《SUPER SHOW 10》從11月14日到16日一連三天在臺北大巨蛋舉辦，三日全席完售的成績也讓他們驚喜又感動，同時也創下臺北大巨蛋截至目前為止演唱會入場人數最多的海外歌手。今日看見滿場的粉絲，更令Super Junior感動到幾乎說不出話來。

Super Junior穿著全身白色系服裝登場，尤其是利特與銀赫更是穿上了白色薄紗上衣若隱若現，希澈還手拿著白色扇子引發尖叫聲不斷。一開場就帶來2005年的出道歌曲〈Twins (Knock Out)〉象徵著莫忘初心，接下來更馬不停蹄帶來〈U〉、〈Black Suit〉、〈MAMACITA〉三首快歌，稍作休息後換上了黑色服裝，帶來超有氣勢的〈SUPERMAN〉，以及韓語版的〈Super Girl〉，讓全場氣氛high爆。



當他們準備開口向大家問候時，打頭陣的利特似乎紅了眼眶，摀住了臉久久無法開口，厲旭則是一直懷疑：「我們有這麼多粉絲嗎？這不是整人節目吧！」始源則是說三場竟然都賣完了「太不像話了！」而圭賢則說：「你們現在收看的是〜」這句大家熟悉的YT開場問候語，東海則是對著全場的E.L.F.大喊「歐！浪漫！我是你們的東海！」銀赫的媽媽今天也來到現場，他更趁機跟媽媽介紹：「媽媽，今天來了很多臺灣老婆〜」鏡頭終於又回到利特，他激動大喊：「臺北Dome〜我們正在經歷歷史時刻！」最後更是全員一起向大家說：「我們回來了！」場面相當感動。



演唱到〈No Other〉以及〈From U〉兩首歌曲時，Super Junior九位成員分別乘坐兩台大型花車，從場地的左右兩側出發繞場一週，雖然歌曲結束了，他們還意猶未盡表示希望能再轉一圈，更感性的說，這20年來總是由E.L.F.走近他們，他們也希望能夠近距離與大家互動，成員們也不斷讚嘆全場真的好多人。銀赫更說自己只有兩隻眼睛真的太可惜了，應該要有3萬隻才能跟大家對望。

接下來更一如往常揭穿粉絲們，「他們好像有準備應援耶！是在這時間點嗎？」相當逗趣，更說現場有許多的指揮小隊長像是停車場指揮人員，直接問粉絲「準備好了嗎？」利特看了應援更說：「你們這邊有集訓嗎？練習得比我們還好耶！」銀赫也指著手幅說：「這是第一個EVENT對嗎？」馬上被成員糾正應該是第二個，因為前面已出現螢光棒排字了。Super Junior也準備了禮物送給大家，就是中文歌曲〈至少還有你〉，一人一段的獨唱，回應著對E.L.F.們20年以來的支持。



今晚最高潮應該是他們帶來最新歌曲〈EXPRESS MODE〉，精彩舞蹈讓陷入瘋狂，接著更一連演唱了最經典的〈Mr.Simple〉〈BONAMANA〉〈Sorry，Sorry〉，滿場粉絲們也都從座位上站了起來揮舞手燈，而在歌曲間隔中，希澈也特別展現一段SOLO爵士鼓演出，令大家相當驚喜。在安可橋段全場E.L.F.以大合唱〈Miracle〉呼喚Super Junior出場，而他們也立即以求婚歌曲〈Marry U〉甜蜜登場，唱完他們又跳上花車再度進行繞場，一邊演唱〈Happiness〉。此時粉絲們又送上了排字應援「不說的話也知道吧」，利特更是熟門熟路催大家「後面還有吧！」粉絲們寫的是「好奇嗎？明天告訴你」讓Super Junior期待明天的驚喜。



最後東海與神童更是拿起手機錄下了大家高聲吶喊的影片，相當感動，東海更在舞台上行大禮，神童更說自己今天表現有點失敗，因為體力的關係在跳〈Sorry，Sorry〉時差點滑倒，如果大家想要看更帥氣的神童，明天請到現場支持。始源則是呼籲大家「回家注意安全，我們永遠愛妳們，我們永遠在一起」。圭賢說：「今天真的很開心，你們超棒的！只要有E.L.F只要有KYUpiter我就會堅持下去！我超愛你們！」希澈則說再度認知到作為Super Junior是多麼幸福。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞