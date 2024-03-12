全球火爆的熱門韓劇續作《魷魚遊戲2》又一位有爭議的演員加盟：從吳達秀到T.O.P.崔勝鉉

今年2024熱門韓劇《魷魚遊戲2》確定播出，韓媒報導劇中又一位有爭議的演員加盟其中，確定出演。

Netflix 熱門韓劇續作《魷魚遊戲2》開播前就話題不斷，曾有負面消息的演員吳達秀今天被報導確定出演其中。

根據Starnews報道指出，吳達秀將出演《魷魚遊戲2》，角色資訊尚未公開。 吳達秀曾被指控在 2018 年對一名演員進行性騷擾而陷入MeToo嫌疑，儘管他否認了這一點，但在受害者的一系列爆料後，他發表了長篇道歉文章，並暫時退出了所有作品。



之後，經過一段時間的自我反省的吳達洙恢復活動，透過電影《鄰居》、《我想看看你父母的臉》、Disney+《地下菁英》...等多部作品陸續回到大眾視線，今年除了有電影新作外，還完成了《魷魚遊戲2》的拍攝工作。

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消息傳出後網友們的爭論不斷，而《魷魚遊戲2》目前預計在今年下半年上線播出。

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