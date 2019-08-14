吳達秀性侵案翻盤？警方認定「無嫌疑」，接拍獨立電影複出！
明星 2019年8月14日 星期三08:00 Sani
吳達秀去年2月被指性侵多名女晚輩，隨後中斷活動，昨日吳達秀所屬社發佈聲明稱他即將重啟演藝活動。
所屬社C-JeS表示：「今年初從員警廳那邊確認到內查已經結束，認為他沒有嫌疑。（吳達秀）對於回歸十分謹慎，最近終於決定出演獨立電影，希望大家給予溫暖的視線。 」
吳達秀表示：「去年初回到故鄉審視自己這些年的生活，員警內審也在這期間結束了。往事的是非被揭露出來，受到了單方面的指責。這一切都是我的失德所導致的。雖然我有很多缺點，但一直努力好好演戲、不給別人帶去損害。很抱歉讓大家勞神了。我會堅守初心，好好努力的。」
吳達秀在2018年2月被指經常對女晚輩進行性醜行，有匿名人士稱曾被他帶去汽車旅館性侵，還有人實名出演JTBC《Newsroom》揭露其惡行。隨後，原定吳達秀出演的電視劇《我的大叔》宣佈其下車，已經拍好的電影也紛紛宣佈無限延期上映，吳達秀也發佈聲明道歉，並全面中斷演藝活動。
今年2月，吳達秀與C-JeS公司簽訂專屬合約，開始準備重回演藝圈。
（圖源：KSD）
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