韓網盤點《魷魚遊戲2》演員陣容「闖禍精」！這個人甚至被判刑！網友嘲諷：導演是在監獄試鏡的嗎

《魷魚遊戲2》全球火熱上線的同時，有韓國網友整理了主演陣容的「闖禍」名單，涉及酒駕、出軌、吸毒、性交易等，震驚廣大網友。

李政宰-酒駕



李政宰曾兩次因酒駕引起關注，第一次發生於1999年9月13日凌晨2點，當時他在酒精濃度高達0.222%的情況下駕駛BMW轎車，並追撞前車。儘管李政宰承認有飲酒，但他否認自己是駕駛，表示當時是由經紀人駕駛。 最終，該事件以不起訴立案結束，李政宰的駕照被吊銷。第二次酒駕事件發生於2002年8月22日，當時他在江南區清潭洞被臨檢，酒精濃度為0.054%。他坦承與朋友在狎鷗亭的酒吧喝了3瓶啤酒，儘管如此，該事件最終以不起訴立案結束。

李炳憲-出軌



2014年9月李炳憲向警方報案，稱兩名女性利用李秉憲喝酒時拍下的「淫穢言辭錄像」勒索50億韓元，並威脅稱若不給錢就在網上公開影片。首爾中央地方法院於2015年1月對此案做出宣判，以觸犯恐嚇罪為由分別判處被告人歌手金某（21歲）和模特李某（25歲）有期徒刑1年和1年零2個月。 從表面上看，這起事件以李炳憲的勝利告一段落，但李炳憲在此事件中暴露出的「出軌」行為仍遭到輿論強烈譴責，且那段時間正處於他妻子李珉廷懷孕期間，他同時和兩個年輕的女人有著說不清道不明的關係。李炳憲一邊給外面的小三出錢，一邊承諾會給對方提供更多娛樂圈的資源。

崔勝鉉（T.O.P）-吸毒



2017年，崔勝鉉因涉嫌吸食大麻而被警方調查。2016年底崔勝鉉與一名女性在家中吸食大麻，後被警方查獲。2017年4月，崔勝鉉承認了吸毒的事實，並為此向公眾道歉。根據調查，他和這名女性共同使用了大麻。 崔勝鉉接受了法院審判，並被判處有期徒刑10個月，緩期2年執行。 法院認定他在沒有合法許可的情況下持有並吸食大麻。 儘管判決相對寬鬆，但這件事情仍然引起了廣泛的媒體關注與討論，為此T.O.P也宣佈退出了BIGBANG。

宋永彰-未成年性交易



2000年宋永彰因涉嫌向未成年女性支付金錢併發生性關係，違反青少年保護法等罪名，被判處10個月監禁，緩刑2年。 當時裁判部表示，身為公眾人物的宋永彰2次向未成年提供金錢以換取發生性關係，應當受到嚴厲的懲罰，但考慮到他並無前科，且已接受36天的監禁，最終賠判緩刑。 從這之後宋永彰多活躍於話劇舞臺，被KBS、KBS、MBC三大台全面封殺。

吳達秀-ME TOO



2018年時韓國娛樂圈掀起反性侵「Me Too」運動，吳達秀被多人爆料曾遭他性侵，起初吳達秀稱這些指控「毫無根據」。但隨著越來越多的指控被公開，他最終承認了部份行為並表示道歉，還宣佈暫停所有演藝活動。接二連三從已拍攝、即將拍攝的作品中「下車」。

朴成焄-查閱、下載、上傳謎片封面



12月30日，朴成焄在IG上上傳了一張與《魷魚遊戲》相關的女性成人影像封面，結果在短短幾分鐘內迅速刪掉，引起了網友們的廣泛討論和猜測。 朴成焄的經紀公司迅速做出了回應，聲稱這是一次完全意外的失誤。 公司表示，朴成焄在查看大量私信時不小心將內容公開，隨即意識到錯誤並迅速刪除。 朴成焄本人對此感到非常驚訝，並對引發的混亂表示歉意。隨著爭議的擴大，最終經紀公司承認此前的聲明為謊言，朴成焄確實曾下載並上傳了圖片，表示：「因為他的作品被牽扯進了這樣奇怪的事情，他可能判斷這會成為一個問題，所以想傳遞給公司處理。」

看完這些名單，不少韓國網友表示：「本來就不打算看，知道這些之後更不會看了」、「完全無法理解為什麼會用宋永彰，明明這個角色誰演都行」、「朴成焄不是犯罪，只是對他的濾鏡碎了而已」、「大部份都是和性有關係啊」、「 男演員真好啊，不用在意外貌，老了還能繼續去風月場所尋歡作樂，翻車了還會被當作犧牲者一樣全行業祭奠」、「我看到外國網友問，導演是不是專門去監獄裡試鏡的」、「 有他們也不妨礙這部劇成為全球熱門，所以接下來還會繼續用她們，他們有他們自己的規矩，可惜女演員就不這樣了，一點點事情就會被抹滅」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞