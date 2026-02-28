知名男偶像遭舊愛毀滅式爆料：家裡淪「炮房」垃圾桶驚見避孕套！怒揭男方偷食多名酒店妹

南韓演藝圈再爆震撼醜聞！一名自稱是知名男偶像 B 氏女友的 A 某，於 27 日開設社交帳號發長文，痛訴男方在交往 2 年期間長期出入高級酒店，甚至趁她不在家時，帶酒店妹回愛巢「實戰」，引發網友猜測瘋狂男方身分！

長跑 2 年竟是假？ 控訴男方與多名酒店妹有「不正當關係」

A 某透露，她與 B 氏於酒席中結緣，自 2024 年起交往至 2026 年初，雙方本是相互信任、談婚論嫁的關係。 沒想到，她近期赫然發現 B 氏竟長期瞞著她，與所謂的「Ten Cafe」、「Ten Pro」（有女伴陪酒的高級會員制酒店）的從業女性保持不正當關係。

A 某表示，透過通訊紀錄、見面次數以及大筆的金錢花費支出，證實男方是「蓄意且持續性」地出軌。 最令 A 某崩潰的是，B 氏趁她不在家時，竟帶酒店妹回 A 某的家裡翻雲覆雨，她更親自在垃圾桶內翻出男方用過後棄置的避孕套，而男方持續迴避態度，噁心行徑令人髮指。

「渣男行徑」曝光：事後躲避、封鎖加潛水

A 某怒斥，重點不在於出入娛樂場所，而是 B 氏在明知有自己女友的情況下，仍與多家娛樂場所的女性發生關係。 醜聞曝光後，B 氏非但沒有真心道歉，反而不斷找藉口、推卸責任，甚至指責女方「太敏感」，目前已切斷所有聯繫，玩起「失蹤」徹底潛水。



預告公開身份信息提示：正在諮詢律師

面對目前尚無實名的質疑，A 某表示：「我個人非常想直接公開組合名稱和實名，但礙於法律責任感到非常鬱悶。」她透露正與律師商討，一旦確認法律風險，將在不違法的前提下，提供更多關於該男偶像的「關鍵提示」。

【網友神回覆】酸爆男方：連開房錢都省？

這則爆料在韓網引發兩極反應，有人毒舌狠酸：「在女友家亂搞？ 這男的是連自己的房子都沒有嗎？」也有人冷靜指出：「沒有具體證據之前我都不信，這年頭心理變態、見不得人好的人太多」、 「連主詞（實名）都沒寫的爆料文我也能寫，坐等實錘！」

