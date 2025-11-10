《我家的熊孩子》曹政奭分享與老婆Gummy迎接二寶的溫馨故事，胎名竟是「四葉草」帶來的奇蹟！

在 9 日播出的 SBS 綜藝節目《我家的熊孩子》中，曹政奭以特別 MC 身分登場暢談各種話題，還分享了Gummy二胎懷孕的幕後故事。

節目一開始，曹政奭就以一首歌曲炒熱現場氣氛，展現他體貼又浪漫的一面。



特別是即將迎接第二個孩子的曹政奭，也公開了與懷孕有關的溫馨趣事，吸引眾人目光。他提到，自己原本也想要二胎，但因擔心妻子 Gummy 會太辛苦，一直沒有開口提起。



曹政奭透露，正在拍攝電影《我和我的殭屍女兒》（港譯：調教我的喪屍女兒）時，突然接到 Gummy 的電話，對方開口就說：「我們要不要再生一個？」讓他當場驚訝不已。曹政奭笑說：「那時我正在南海拍攝，和她相隔很遠，沒想到她突然這麼問，我太驚訝了，直接從座位上跳起來！之後就一切進展得非常順利。」



他還分享了準備迎接二胎時的神奇經歷。某天夫妻倆散步時，意外發現了一片從沒見過的四葉幸運草；隔天 Gummy 也再度發現另一片。沒想到不久後真的懷上了二胎。曹政奭因此替孩子取了胎名「四葉」，象徵幸運與幸福，也讓現場洋溢著溫暖笑聲。



此外，他也成功在五秒內說出了老婆的五個優點：漂亮、唱歌好聽、善良、廚藝好、對丈夫好！完美的給出答案，最後一臉驕傲地看向鏡頭！XD 更多精彩內容，香港觀眾可至Viu收看（《我家的熊孩子2025》EP.468）。



此前，今年7月時 Gummy 被韓媒報導已懷有第二胎，孕期已進入第4至5個月，預計將於今年底或明年初迎來家庭的新成員，網友們也紛紛獻上祝福。



