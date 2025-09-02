【韓網熱門】業界爆料最讓人頭痛的「偶像練習生遭淘汰內幕」：老爸拖後腿、醫院傳悲報

這名爆料的業內人士現在任職A&R（Artist and repertoire，藝人與製作部門），之前曾參與新人開發工作，男團女團都曾經手，和朋友聊天時分享了兩個最讓人頭疼的練習生遭淘汰原因。

第一位練習生很有實力也很認真勤奮，公司原本想培養他當主唱，但在跟父母見面約談後沒了下文。 該業內人士透露，約談當時就覺得練習生的父親有點令人不安，後來從同事口中得知，居然是有前科、坐過牢的罪犯！雖然不是殺人之類的暴力犯罪，也不是練習生本人的錯，但練習生身為加害者的兒子，若真的作為偶像出道、從事受到大眾喜愛的職業，對於受害者而言未免太殘忍，一定會引起很大爭議。



第二位也是男練習生，也非常認真努力，經常沒到上班時間就來公司練習，而且年紀很小，一直很被看好，然而某天開始突然消失不見。 原來，新人開發組收到了醫院傳來的悲報：根據生長板檢查結果，這位練習生的身高只能長到165cm，即便動用各種科技也頂多到167cm，就是過不了170cm這個偶像基本關卡... 所以對他而言，更適合的出路也許是培養音樂製作技能，或轉型當創作型歌手。



（其實一開始說要分享3個案例，但影片裡只有2個，似乎是聊到後來忘記了...）

這位業內人士還透露，現在的K-POP製作成本很高，在大型企劃公司負責過的偶像就有拍一支MV花掉20~30億韓元的例子，相當於噴掉一座江南公寓。 不僅如此，K-POP越來越青睞外國作曲家，曾遇到一位美國製作人對一首曲子開價3000萬韓元，各方面成本提高也導致正規專輯越來越少。 此外，偶像藝人為了維持外貌也會做各種管理，例如皮膚科、斜方肌注射、填充等等，常常每個月花掉1000萬韓元。

韓國網友評論：

1. 真的是沒辦法的事啊...

2. 確實，培養藝人也是一種投資，沒有必要承擔那麼大的風險

3. 站在公司的角度完全能理解，但練習生真的太可憐了ᅲᅲᅲ

4. 爸爸是罪犯的話... 真的會很怨恨吧...

5. 這些都是當事人無法左右的情況，明明很努力了，更讓人覺得惋惜

6. 所以現在選練習生的時候，才會越來越偏向挑家庭條件好的孩子吧... 至少能避免父母出事拖累

7. 不過說真的，如果不是經濟方面的犯罪，好像也不至於被淘汰。 如果是詐騙之類，子女靠父母的非法收入長大，這種情況確實不太好。 但如果是其他犯罪，子女也沒從中得到什麼好處啊

8. 犯罪者那個可以理解，但如果是身高問題，是不是應該等一等再做決定呢？

9. 成長板檢查和實際身高常常對不上 ᅲᅲ 我親戚成長板檢查只有175cm，結果17歲就長到192cm

10. 男偶像裡身高矮的也不少ᅲᅲ

11. 我家偶像超過170cm還常常被嫌矮，每天都有黑帖出來，如果不到170cm確實很難

12. 話說回來，越早被淘汰對本人也比較好吧，如果是勤奮認真的孩子，做別的事也一定能成功

出處： https://theqoo.net/hot/3894545925

