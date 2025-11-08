《鬼怪》《親愛的X》李應福導演大力稱讚：我一直都想跟她合作，金裕貞的演技堪稱神級！

執導過《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》、《Sweet Home》等多部熱門韓劇的李應福導演，大力稱讚自己新作《親愛的X》的女主角：金裕貞，毫不保留的稱讚她的表現：「她從童星到反派，表現得相當完美！」

TVING全新韓劇《親愛的X》是一部毀滅系的愛情驚悚劇，講述一名為了逃離地獄、爬上權力巔峰而戴上假面生活的女人白雅珍（金裕貞 飾）的故事。改編自同名熱門網漫，原作也在全球擁有龐大粉絲群。



近期，導演就親自回答了觀眾對《親愛的X》的種種好奇，他表示：「隱藏在華麗美貌之下、難以捉摸真心的白雅珍；對世事一無所知的富家少爺尹俊瑞（金永大 飾）；以及自稱垃圾的金在吾（金度勳 飾）——三人之間錯綜複雜的關係讓我深受吸引，這就是我決定執導的契機。」



他補充道：「我被尹俊瑞那句『為什麼我會這麼愛一個壞女孩？』的善良心意打動，也被金在吾那種『為了雅珍願意犧牲一切』的無條件奉獻感動。」



李導演坦言，主角白雅珍是個反派角色：「白雅珍是一個無法從笑容、語氣、行動中看出真實想法的人。讓觀眾能夠投入她的情感，是我最在意的部分。」



他接著說：「我避免讓劇情流於煽情或同情，而是專注在如何讓觀眾對白雅珍的行動產生好奇與緊張感。相比原作，我讓雅珍在肉體上更痛苦、心理上更動搖，這是我在演出時的重點。」



談到金裕貞時，他也毫不吝嗇的讚美：「她是我一直想合作的演員，見面後發現她的每一刻都完美無瑕。在艱難的情境下仍全身心投入演戲的模樣，讓我深受感動。」

他最後總結道：「從童星到反派，所有演員都展現了最精彩完美的演技合奏，尤其是金裕貞的表現堪稱神級。她以蛇般的語氣和毫不留情的行動，讓觀眾在譴責與同情之間來回擺盪。」



李應福導演補充：「白雅珍的魅力將帶給觀眾如雲霄飛車般的情感體驗。喜歡『重口味』的觀眾，若能在無劇透的情況下觀看，將能獲得更強的沉浸感。」



《親愛的X》目前已於11月6日公開第1～4集，海外由HBO Max獨家播出。



