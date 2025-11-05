戀愛指南示範中！Crush出席女友Joy妹妹婚禮，送祝歌甜度爆表！

人氣歌手Crush最近又被粉絲捕捉到甜蜜瞬間！他在女友Red Velvet成員Joy的妹妹結婚典禮上，親自獻唱祝歌，現場畫面曝光讓粉絲們又羨慕又心動。

目擊者在網路分享，Crush於10月19日出席Joy妹妹的婚禮，當天他穿著黑色系服裝，站在賓客之間手拿麥克風，深情演唱祝歌，氣氛溫馨浪漫。 Joy的妹妹曾上過MBC節目《我獨自生活》，以與姐姐相似的甜美外貌吸引觀眾目光。 這次Crush親自出席家族婚禮，也讓兩人的戀情再度成為熱議話題。



Crush與Joy自2021年8月公開戀情以來，一直低調穩定交往，感情穩定而甜蜜。 網友們紛紛留言：「安靜又甜蜜的戀情最美」、「連彼此家人都照顧到，真的太暖了」、「希望他們未來也能步入禮堂！」



另一方面，Crush也忙著準備自己的演唱會，他將於12月19日至21日在首爾松坡區蠶室室內體育館舉辦「2025 CRUSH CONCERT [CRUSH H★UR]」，與粉絲們見面，現場勢必再次掀起粉絲狂歡。



這對低調甜蜜的戀人，再一次用小動作證明了愛情的穩定與真摯，也讓粉絲們對未來充滿期待。

