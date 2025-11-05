恋爱指南示范中！Crush出席女友Joy妹妹婚礼，送祝歌甜度爆表！

人气歌手Crush最近又被粉丝捕捉到甜蜜瞬间！他在女友Red Velvet成员Joy的妹妹结婚典礼上，亲自献唱祝歌，现场画面曝光让粉丝们又羡慕又心动。

目击者在网路分享，Crush於10月19日出席Joy妹妹的婚礼，当天他穿著黑色系服装，站在宾客之间手拿麦克风，深情演唱祝歌，气氛温馨浪漫。 Joy的妹妹曾上过MBC节目《我独自生活》，以与姐姐相似的甜美外貌吸引观众目光。 这次Crush亲自出席家族婚礼，也让两人的恋情再度成为热议话题。



Crush与Joy自2021年8月公开恋情以来，一直低调稳定交往，感情稳定而甜蜜。 网友们纷纷留言：「安静又甜蜜的恋情最美」、「连彼此家人都照顾到，真的太暖了」、「希望他们未来也能步入礼堂！」



另一方面，Crush也忙著准备自己的演唱会，他将於12月19日至21日在首尔松坡区蚕室室内体育馆举办「2025 CRUSH CONCERT [CRUSH H★UR]」，与粉丝们见面，现场势必再次掀起粉丝狂欢。



这对低调甜蜜的恋人，再一次用小动作证明了爱情的稳定与真挚，也让粉丝们对未来充满期待。

