《第六感》以《第六感外傳》回歸！人員換血但大受歡迎！劉在錫攜手宋恩伊、Mimi、高庚杓

劉在錫主持的tvN人氣綜藝《第六感》，新消息將推出番外《第六感外傳》，班底雖剩下劉在錫一人留下來，但新陣容頗受歡迎。

各大韓媒這兩日已取得電視台相關人士透露，《第六感》團隊正準備《第六感外傳》，劉在錫、宋恩伊、Oh My Girl Mimi與高庚杓將作為固定成員演出，具體編制時間未定。



這是《第六感》系列自2022年推出第三季後，時隔2年回歸，原班底為劉在錫、吳娜拉、全昭旻、Jessi、美珠與李相燁，六人要從各種場景中找出製作單位精心製作的「假場景」，製作單位以假亂真經常讓班底與觀眾驚嘆，班底在過程中為索取線索所而玩遊戲也常常製造笑果創話題。



劉在錫作為名MC、各大節目靈魂人物，《第六感外傳》繼續由他領軍，PD同樣也是丁哲珉（原譯鄭哲民），兩人從《Running Man》合作到《第六感》系列又合作《SKIP大神探探愛》、《公寓404》。



其他新成員，宋恩伊是名MC也是劉在錫超過20年的摯友，兩人一見面話就聊不完、化學反應十足，看過《第六感3》宋恩伊做客的一集，或彼此YouTube節目就懂了； Mimi自參加羅PD的節目《Biong Biong地球娛樂室》後爆紅，渾然天成的綜藝感與「天然呆」很受歡迎，在《Running Man》和劉在錫互動也很有趣，自薦當劉在錫女兒笑翻劉在錫；高庚杓本是演員，作客各大節目意外展現喜感，表情與穿搭時常成為亮點，近期在《白Packer2》便展現這樣的鮮明特色，他曾在《Happy Together3》向劉在錫表白是對方狂粉。

▼宋恩伊與劉在錫



▼Mimi綜藝名場面、與劉在錫《RM》見面



▼高庚杓綜藝名場面、高庚杓和劉在錫



聽聞新陣容，網友都相當支持，Theqoo一篇熱門討論文，網友留言「天啊，好期待宋恩伊和Mimi」、「瘋了，有高庚杓太棒了」、「宋恩伊！？超有趣」、「宋恩伊很搞笑，真好顆顆顆」、「劉在錫和宋恩伊就夠有趣了」、「還沒看就覺得很吵」、「神的組合」、「暈，宋恩伊和劉在錫好久沒一起作固定節目了」、「高庚杓顆顆顆顆顆」……等等。

說到劉在錫和宋恩伊多久沒一起主持節目了，17年！兩人上一次合作固定節目已是2003年到2007年的《真實遊戲》！

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞