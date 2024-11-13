徐仁國&趙炳奎合作電影《BOY》殺青，明年上映

演員趙炳奎與徐仁國在青春電影《Boy》中攜手合作。

今日（13日），製作公司Albatross Film宣佈由趙炳奎、徐仁國等主演的電影《Boy》正式殺青。



《Boy》是一部結合青春愛情與犯罪元素的作品，以虛構城市「浦口市」為背景，講述了在「德州溫泉」中發生的事件。 趙炳奎飾演少年「羅漢」，是一個生活中充滿犯罪氣息的角色。 他表示：「希望這部作品能如火熱的拍攝現場一樣精彩。」



徐仁國飾演黑暗勢力的領袖「帽匠」，他稱：「這部電影展現了青春的激情與黑暗共存的新穎感覺。」並呼籲觀眾關注這部作品。



劉仁秀飾演羅漢的哥哥「教煥」，他說：「看完劇本後就很想演這個角色，能參與拍攝讓我非常開心，感謝大家。」而前NMIXX成員JINI則是首次挑戰演技，在影片中飾演「Jane」，她表示：「與《Boy》一起度過的時間讓我非常幸福。」

《Boy》是導演李尚德的第三部作品，前作《電影般的日子》曾在富川奇幻影展中獲得作品獎。 李導演透露：「將努力使本片成為一部充滿青春熱血與黑暗的獨特電影。」

此外，《Boy》預計將於明年上半年上映。

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