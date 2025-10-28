從《黑暗榮耀》到《Sapiens》鄭成日攜新作回歸，化身多重人格男主挑戰極限演技

演員鄭星一通過《黑暗榮耀》獲得巨大人氣，近兩年來作品不斷，今日傳出將主演驚悚新片《Sapiens》並首次挑戰多重人格角色，展現前所未有的演技變身。

據YTN Star今日報導，鄭星一確定主演由《無路可走：輪盤賭》導演李河斌執導的新片《Sapiens》，飾演失去記憶的男子「羅度漢」，在與自己內心的多重人格搏鬥之間，揭開不為人知的巨大事件真相。



這是鄭星一首度挑戰多重人格角色，也是他的首部「單獨主演電影」，預計將以紮實的演技功底細膩呈現人物內心的多重人格。 據所屬公司XYZ Studio，鄭星一「正積極考慮出演《Sapiens》」，若確認出演，他將繼《殺人者報告》後再度以主角身分登上大銀幕。

鄭星一自2002年以電影《H》出道後，長期活躍於舞台劇與音樂劇領域，直到2020年代才逐漸拓展至大眾影視圈。 2023年，鄭星一在Netflix人氣劇《黑暗榮耀》中飾演「河度領」一角，憑藉優雅氣質和殺伐果斷的人物個性斬獲好感、打開知名度，近三年間片約不斷。



鄭星一在今年初上架的Disney+劇集《揭密最前線》中飾演電視台PD「韓道」，在9月上映電影《殺人者報告》中飾演精神科醫師「永勳」，明年還有一部與玄彬、鄭雨盛等合作的Disney+新劇《韓國製造》即將與觀眾見面。 此外，還客串參與了《全知讀者視角》《墻外之音》《O'PENing-外科醫生之路》等電影和電視劇，展現多變演技。



雖然近期經歷了與妻子結婚九年和平分手的大事件，鄭星一並未因此暫停事業腳步。 此外，他還在洽談Netflix的狼人與人類禁忌之戀主題劇集《Beauty in the Beast》，展現出不停歇的努力態度。

