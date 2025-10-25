今天是美女CEO！Mamamoo輝人時尚OL造型大方分享自己的「辦公室」大跳台版健康操

Mamamoo成員輝人於10月25日晚間在台北TICC舉辦 《2025 WHEE IN FAN-CON Tour [OWHEECE] in Taipei》與粉絲們見面，今日她的造型就如主題Office一樣，變身為時尚美女CEO丁輝人，粉絲們也成了她的社員們，聽老闆與大家分享近況。

輝人穿白襯衫搭配條紋背心與西裝褲登場，更細心搭配了同款領帶，頂著黑色長直髮帥氣登場，連續帶來兩首快歌「EASY」「Moderato」，雖然服裝看起來跳舞比較不方便，但卻沒有影響輝人的表現。聽到大家的呼喊聲讓她相當開心，更問大家「我做得好嗎？」粉絲們紛紛以高聲尖叫回應她，輝人也終於放心喘了一口氣。



整個舞台布置成美女CEO丁輝人的辦公室，輝人也大方跟台下所有粉絲們分享她的工作環境，還特別從韓國帶來一些零食，直接從台上拋向幸運粉絲們，雖然希望能夠拋得很遠甚至二樓以上，不過因為手滑了一下所以拋得距離稍微近了一點，讓她在台上直接笑了起來。



CEO輝人非常為大家的健康著想，請各位不要常常加班，不過她接著表示今天她還沒有下班，並且指揮著全場社員們，右邊的請喊「O」，左邊的請喊「WHEE」，而2樓以上的都請喊「斯」，大家依序喊出今天的主題「OWHEECE」，接著說「加油！加油！」而社員們配合度也非常高，讓CEO很滿意。接著她也向大家分享她每天上班的包包內容物，貼身物品如牙線棒等等都一一向粉絲們介紹。



輝人也與社員們進行會議溝通，包含她的造型等等都詢問社員們的喜好，而接下來她更帶來了台灣學生們都很熟悉的「Lucy建身操」，雖然她謙虛表示動作不知道是否正確，不過已經充分展現台味，相當融入台灣。接下來輝人也展現一段cover舞蹈，大跳其他團體ITZY、Viviz、NCT U等等的熱門夯曲，展現不同於以往的舞蹈實力。連跳多首歌曲後，音樂一停輝人也直接坐在地上大呼「好累！」



第二階段輝人換上削肩襯衫領澎澎群短洋裝，加上像是報紙字句般的印花，仍然相當符合本次的主題。她也不忘帶來Mamamoo組曲，讓全場三千名粉絲們也跟著一起熱唱。她也與大家分享昨日台北真的下了很大的雨，來台多次的她也終於第一次嘗試到「釋迦」的味道，讓她覺得有點跟韓國紅柿的味道有點接近。12月CEO輝人也即將前進高雄，請社員們多多參與！



