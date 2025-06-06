《偶然發現的一天》端午＆白經售後！金惠奫在《姐姐的產地直送2》登場，與李宰旭的身高差讓人太心動 ！

金惠奫在tvN綜藝《姐姐的產地直送2》中作爲第三位嘉賓登場，與「媽媽」廉晶雅和李宰旭再次重逢。

金惠奫在《Sky Castle》飾演廉晶雅的女兒藝瑞，在《偶然發現的一天》（意外發現的一天）中飾演李宰旭的未婚妻，端午＆白經再次合體，讓許多劇迷相當興奮！



1日播出的第8集中，結束在莞島的最後旅程後，在忠南保寧開始新的故事。當所有人都還在睡覺的早晨，嘉賓金惠奫也抵達，她在廉晶雅的房前小心翼翼地觀察著，當廉晶雅一醒來她也叫了「媽媽」，表達喜悅之情。接下來會有什麼新的故事？也備受期待！



今日，tvN 的官方 IG 也上傳一段短影片，金惠奫和李宰旭也同框，展現令人心動的身高差！也讓劇迷紛紛留言：「終於等到端午＆白經重聚，他們好可愛」、「我迫不及待想看這個」、「能不能再合作一次」、「好久不見了 嗚嗚嗚」、「好期待下一集播出」等等。

另外，金惠奫的下部作品是《雖然從今天開始是人類》，講述抗拒成為人類的九尾狐與極度自戀的足球明星之間的歡喜冤家羅曼史。她將與「長腿帥哥」羅門（朴所羅門）合作，該劇預計在明年上半年播出，

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