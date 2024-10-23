嘻哈男團 Epik High 上《Workman》穿女僕裝打工路透照曝光！認真工作的大前輩看起來又萌又耀眼~

出道21年、平均42歲up的大前輩 Epik High 仍在突破自我，毫不設限！被網友直擊與《Workman》張聖圭一起在女僕咖啡廳打工。

Epik High 又又又再一次引起熱烈話題！上一回他們以「惡搞海報大師」之姿，高度還原了《背著善宰跑》海報而引起關注，這一次直接走上街頭，穿著可愛女僕裝發傳單，網友感嘆：「叔叔這麼認真生活和工作，看了好勵志啊～。」



路透照中，Epik High 三位成員 Tablo、Mithra Jin 和 DJ Tukutz 與主持人張聖圭穿上女僕裝，發傳單招攬客人，另外還在店內進行了特別演出，表情時而無奈、時而展現專業精神，讓人看了非常感動，特別想為他們應援！

網友留言：「Epik High 的 Hip hop 永不熄滅，我要一輩子追隨」、「這才是真男人」、「我是拿到傳單的路人之一，想說新人為什麼看起來年紀偏大，以為是新出來的trot（韓國演歌）歌手，很抱歉我居然沒認出他們是名人」、「誰能想像出道超過20年的資深大前輩，會願意穿女僕裝宣傳，太敬佩他們了」、「我居然沒有看到這場特別舞台，太遺憾了！！！期待節目播出」



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