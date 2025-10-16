震撼！梁世燦錄節目突認「我還在服藥」，揭12年前罹癌內幕超心酸

在《Running Man》等節目中總是帶來滿滿歡笑的搞笑藝人梁世燦，沒想到私下竟默默與癌症對抗了十多年。

KBS2TV節目《屋塔房的問題兒們》最新一期節目中，梁世燦將在節目中首度公開自己的乳突狀甲狀腺癌抗癌經歷，並與同樣曾罹患甲狀腺癌的演員陳泰賢分享彼此的心路歷程。在節目中，陳泰賢表示自己「已經痊癒到不需再吃藥」，沒想到梁世燦淡淡回應：「我現在還在吃藥呢。」讓現場瞬間安靜下來。

梁世燦回憶，12年前與喜劇同僚一同做健康檢查時意外被診斷出癌症，當時正準備《喜劇大聯盟》的彩排，接到電話整個人都愣住。 他苦笑著說：「那時根本沒時間難過，夥伴們還開玩笑地說『他得癌了，癌呀~癌呀~』，用他們的方式安慰我。」



他也透露自己當時最大的症狀就是極度疲倦，「我曾經一口氣睡十個小時，醒來還是打哈欠。 那其實就是身體在發出警告。」陳泰賢也分享，「我手術後反而不會再那麼疲倦，之前有三四年到下午就撐不住。」梁世燦聽了立刻點頭：「真的，我也是那樣！」

談到術後生活，兩人也有共鳴。 陳泰賢笑說：「我現在都吃得超健康，你也一樣吧？」沒想到梁世燦回：「我前六個月都吃得很乾淨，結果某天突然發現自己在吃辣海鮮炒飯！」讓現場笑成一片。



雖然一路走來艱辛，但梁世燦仍用幽默的態度面對病魔，也讓粉絲更佩服他私下的堅強。得知這一消息後 不少網友留言：「看他一直笑，其實背後那麼努力，真的太讓人敬佩了！」、「願他永遠健康、繼續帶給大家快樂。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞