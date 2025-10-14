【韓網熱門】泫雅屢遭質疑「懷孕」，最新IG讓人心疼：「減肥才是答案！吃太多了，該回到骨感身材！」

歌手泫雅15歲作為Wonder Girl成員出道，身高164cm的她在出道初期體重只有43.1kg，屬於同年齡女性中5%的瘦子。 她曾在節目中透露，從前為了維持骨感身材，經常一天只靠一片海苔飯捲硬撐消化行程，26歲後健康狀態已經非常糟糕。

一年前泫雅宣佈結婚，不再極端減肥、自然地恢復了健康體型，卻因此屢遭質疑「懷孕」，即便發佈聲明否認，仍無法阻止媒體在長達一年多的時間裡使用相關標題。 不僅媒體，很多網友也在最近的舞台表演影片下留言表示：泫雅身材圓潤後舞蹈動作變得遲鈍，只剩可愛、失去了妖艷性感的色氣，對於她放棄身材管理感到失望。





經歷超過一年的「身材指責」後，泫雅近日通過IG分享多張骨感時期照片，留言說：「減肥才是答案」、「泫雅啊，你最近吃太多了（哭）打起精神，開始狠狠減肥吧！妳以前不是很喜歡骨感身材嗎？ 再試一次吧！」原PO認為，泫雅因為藝人身份、大眾對骨感身材的期許、對她目前身材的批評而承受巨大壓力，所以雖然一度為了變得幸福而「放下束身衣」，如今卻迫於大眾的視線，不得不再次穿回來。





與此同時，很多粉絲在泫雅IG留言，表示無論身材如何都希望她幸福：「現在比骨感時期更美」「我們不是像洋娃娃一樣能永遠保持相同模樣，身體有時會變得消瘦、有時又會變得豐盈。 最重要的是，希望姊姊能一直快樂健康地生活，因為幸福的女人才是最美麗的女人」「泫雅一直都很漂亮，從出道以來就被罵得很慘，真的不可以！她是K-POP的先驅之一，職業生涯很長，很多現在的偶像是受她影響而選擇這一職業。 泫雅很美，真正的粉絲會一直愛妳，請繼續閃耀、幸福下去」。



韓國網友評論：

1. 很可愛耶？ kk長肉也非常可愛

2. 變圓潤的模樣看起來很好，健康又漂亮

3. 以前總是那麼瘦，以為她天生體質就是那樣，原來是活動期間一直維持飢餓狀態啊ᅲᅲᅲ

4. 不是一條海苔飯捲，而是只有一片，怎麼能撐過一天啊，太瘋狂了

5. 已婚女藝人只要稍微胖一點，就被猜是不是懷孕，真的超沒禮貌，這是全世界的共通問題

6. 拍〈Flower〉MV跳舞時暈倒很多次... 結果又因為被罵而開始減肥、放棄健康，唉

7. 她以前曾經下了舞台就昏倒..... ᅲᅲ那些說什麼「以前比較好看」的人，大概一張專輯都沒買過吧...

8. 其實看她出道前照片就知道，她並不是天生骨感的類型，而是靠自我管理。 泫雅現在三十多歲了，怎麼可能一直維持骨感身材啊

9. 雖然我不是泫雅粉，但她現在也很漂亮。 照片和影片看起來是這樣，實際上應該還是很瘦。 希望她不要因那些批評而感到壓力

10. 其實問題不是身材，而是舞台表現沒有誠意

11. 泫雅的IG上真的有很多惡評... 能撐下來真的很了不起

12. 雖然想說「無需減肥、幸福生活就好」，但站在藝人的立場，情況又不一樣。 如果變胖後唱片、廣告等成績不好，肯定很辛苦。 這社會似乎還沒準備好接受稍微肉感的女偶像。 所以就算有很多人留言為她加油，也不代表銷量會上升，甚至可能連維持都困難。 所以偶像們才會拼命減肥。 既然她已決定，希望能健康地減肥，不要太勉強ᅲᅲᅲ

12. 希望她做出讓自己幸福的選擇。

出處：https://theqoo.net/hot/3950326943

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞