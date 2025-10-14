金宇彬被診斷出鼻咽癌、仍感謝上天：「抗癌時的痛太強烈了，已經記不清。如今只留下了美好的記憶」

因鼻咽癌而暫停活動、後來康復的演員金宇彬，以Netflix奇幻韓劇《許願吧，精靈》主角精靈帥氣回歸，近日他上節目分享了當時的心境。

12日，YouTube頻道《妖精在炯》上傳了一支名為「這是近期狀態最High的宇彬影片」中，金宇彬與主持人鄭在炯展開真誠對談。



鄭在炯表示：「聽到你生病的消息時真的嚇到了。今天聊下來才發現你以前把身體逼得太緊了。那時候應該也有人勸你休息吧？」小心翼翼地問起金宇彬的抗病時期。

金宇彬回答：「沒錯，我就當那是上天給我的假期。」他回憶過去若有三小時自由時間，會花兩小時運動、一小時睡覺；但現在則說：「現在我會把三小時都拿來睡覺。」

金宇彬於2017年被診斷出鼻咽癌後暫停演藝活動。鼻咽癌是發生在鼻腔、咽喉、扁桃腺等部位的頭頸部癌症之一，屬於全球發病率約十萬分之一的罕見癌症。

經過漫長治療後，他於2019年獲得痊癒判定，並在2022年以電視劇《我們的藍調時光》與電影《外星+人》回歸。曾在去年出演網路節目《乾杯哥》時透露：「當醫生說『可能只剩半年』時，真的又震驚又害怕。」

金宇彬表示：「那段時間對我而言是有意義的，只留下了美好的記憶。休息的那段時間，反而成了上天送給我的禮物。」



他接著說：「其實我對疼痛已經沒有記憶了，因為痛的等級太高。既然想不起來，那就等於它已經不在我的人生中了。那就只剩下好的東西了。」、「我開始思考『我愛自己』、『我愛他人』，以及『如何把曾經收到的愛再回饋出去』。那些曾經理所當然的事情，現在都覺得充滿感謝。」最後他感性地補充道：「我覺得那個時期是上天給我的一份大禮，因此從那之後，我的心境變得非常平和與幸福。」

