金宇彬被诊断出鼻咽癌、仍感谢上天：「抗癌时的痛太强烈了，已经记不清。如今只留下了美好的记忆」

因鼻咽癌而暂停活动、后来康复的演员金宇彬，以Netflix奇幻韩剧《许愿吧，精灵》主角精灵帅气回归，近日他上节目分享了当时的心境。

12日，YouTube频道《妖精在炯》上传了一支名为「这是近期状态最High的宇彬影片」中，金宇彬与主持人郑在炯展开真诚对谈。



郑在炯表示：「听到你生病的消息时真的吓到了。今天聊下来才发现你以前把身体逼得太紧了。那时候应该也有人劝你休息吧？」小心翼翼地问起金宇彬的抗病时期。

金宇彬回答：「没错，我就当那是上天给我的假期。」他回忆过去若有三小时自由时间，会花两小时运动、一小时睡觉；但现在则说：「现在我会把三小时都拿来睡觉。」

金宇彬於2017年被诊断出鼻咽癌后暂停演艺活动。鼻咽癌是发生在鼻腔、咽喉、扁桃腺等部位的头颈部癌症之一，属於全球发病率约十万分之一的罕见癌症。

经过漫长治疗后，他於2019年获得痊愈判定，并在2022年以电视剧《我们的蓝调时光》与电影《外星+人》回归。曾在去年出演网路节目《干杯哥》时透露：「当医生说『可能只剩半年』时，真的又震惊又害怕。」

金宇彬表示：「那段时间对我而言是有意义的，只留下了美好的记忆。休息的那段时间，反而成了上天送给我的礼物。」



他接著说：「其实我对疼痛已经没有记忆了，因为痛的等级太高。既然想不起来，那就等於它已经不在我的人生中了。那就只剩下好的东西了。」、「我开始思考『我爱自己』、『我爱他人』，以及『如何把曾经收到的爱再回馈出去』。那些曾经理所当然的事情，现在都觉得充满感谢。」最后他感性地补充道：「我觉得那个时期是上天给我的一份大礼，因此从那之后，我的心境变得非常平和与幸福。」

