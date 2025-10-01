我的心只献给♥孙艺真！玄彬在活动上的「铁壁反应」引发热议：已婚男人必看影片～
已婚人夫演员玄彬（炫彬）展现「铁壁男」的一面，在网上引起了话题。

9月30日，eyesmagazine的SNS帐号上发布了一段影片，并写道：「不是孙艺真（孙艺珍）姐姐的手，就不会比心的男人。连幽默感都兼备的完美铁壁男玄彬。」
玄彬&孙艺真（图源：TVDaily）

影片拍摄於电影《Boss》VIP试映会的红毯现场。影片中，一名粉丝比出半颗爱心，期待玄彬完成动作，但他却没有接上，而是将手收回。

这出乎意料的「爱心铁壁」反应，在网路上掀起热议。网友们留言：「全世界已婚男人必看影片」、「就算拒绝也很有礼貌」、「疯了，真的好爱」等各种有趣反应，反而让人增添好感。
（图源：eyesmagazine SNS）

特别的是，该贴文下方，妻子孙艺真也留下了戴墨镜的表情符号与「赞」的表情符号，还按下了「赞」，更是引来众网友关注。

玄彬与孙艺真因合作电影《极智对决》（协商）与电视剧《爱的迫降》结缘，并於2022年结婚，育有一子。两人至今仍积极为彼此的作品应援，展现不变的爱情。去年12月，孙艺真出席了玄彬主演电影《哈尔滨》的VIP试映会，而上月玄彬也陪同孙艺真出席她暌违7年的大银幕回归之作《徵人启弑》VIP试映会，展现两人的甜蜜情深。
（图源：X@o3o_rookie）

＊相关报导：孙艺真&玄彬久违同框！现身《徵人启弑》VIP试映会聚餐，互动放闪甜蜜爆棚

