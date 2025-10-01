底層社畜炒幣求翻身！羅美蘭&李先彬&金永大新劇《走到月亮為止》爆笑看點多：從女性情誼到冤家CP，超寫實對白引共鳴

這部劇很適合輕鬆下飯，社畜三姐妹的日常十分引起共鳴，也許最終會有小人物成功改寫命運的結局，讓人一看就停不下來！

《走到月亮為止》是MBC推出的最新職場劇，講述三位單靠月薪無法生存的草根女性投身加密貨幣投資，從而展開超現實的生存故事。 開播4集以來，憑藉貼近現實的扎實敘事、直擊人心的台詞、在喜劇與苦澀之間自如切換的演技，持續獲得好評。



角色介紹

三位女主都是非正式職員，也就是公司裡位階最低的社畜，但個性各異：李先彬飾演鄭多海，努力轉正卻頻頻失敗，因為貧窮只能住在門鎖壞掉的租屋、無法與男友計劃未來，不管如何努力工作，都因為非正職的身份遭到無視。 在人生瀕臨絕望時，多海決定踏上一場特別的旅程。



羅美蘭飾演姜恩尚，是公司裡屢屢救場、不可或缺的幹將。 恩尚深知非正職沒有保障，日夜都在想著賺錢，在某種契機下投資虛擬貨幣。 她發現兩位同僚快要把人生搞砸，不忍坐實不管，決定帶領她們一起「走到月亮為止」。



趙雅蘭飾演金智松，是比月光族更嚴重的負債族，最大樂趣是買新款，堅信外在美就是一切。一發薪水就去中國跟男友（章昊 飾）見面，只想過好今天、從不計劃明天。 面對上司的訓斥和騷擾、同僚的刁難，一直圓滑地妥善處理。 雖然很愛打斷別人說話，但當朋友遇到困難，總是會熱情地伸出援手。



與這三位草根相比，男主角咸志宇（金永大 飾）一出場就是遙不可及的理事，憑藉優秀業績被同事們尊稱為「咸博士」，自帶高冷光環。 多海面試時見過他一面，沒想到第二次相遇竟超級尷尬...



必看亮點一：姐妹情誼

多海、恩尚與智松不只是單純的職場同事，更像是能在現實困境中彼此支撐的家人。 每當多海落魄絕望的時刻，「同病相憐」的她們總是及時給予支持鼓勵，這份堅定的情誼令觀眾也深受感動。



必看亮點二：別具一格的浪漫愛情

多海與咸博士的緣分頗為獨特。 鹹博士是「出道即被遺忘的歌手」，而多海正是唯一將他的歌曲視為心頭愛的人。 雖然看似以黑歷史為起點，兩人卻真的以此為契機互相理解和靠近，令人大呼上頭。



必看亮點三：因為平淡而格外深刻的台詞

編劇對底層職場人的心態描寫十分精闢，例如：「用墜落般的心情撐過三年職場生活，最終，我的努力只淪為自卑」「繼續活下去，就只會落得這種下場嗎？ 我們的人生還會有其他故事嗎？ 我沒辦法眼睜睜看著你們倒下！」「我不是沒有偏好，只是沒有錢。 在這種爛現實裡，能真心喜歡的東西，那才是真的。」簡單卻深沉的句子讓觀眾產生強烈共鳴。



必看亮點四：笑聲中成長

這是一個富足的世界，年輕人卻日益陷入貧困，正是需要幻想的時刻。 她們的願望並不宏大，只是想比「現在」過得好一點。 即便一次次被現實的經濟困境絆住，但她們懂得如何在挫折中重新站起來。 這趟旅程究竟是危險的逃亡，還是一次激動人心的冒險？ 不斷跌倒卻依舊前行的姿態給許多觀眾帶來共鳴與安慰，也正是這部劇傳遞的最深情感與力量。

此外，這部劇的客串陣容也相當強大，除了前邊提到的ZEROBASEONE成員章昊之外，還有退伍回歸的姜泰伍、《酒鬼都市女人們》有過合作的Apink鄭恩地、盧正義、IZ*ONE姜惠元、金政振等等。







《走到月亮為止》每週六日更新，香港觀眾可通過Viu同步追看！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞