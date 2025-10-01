Red Velvet Joy 終於又接新作《獨一無二羅曼史》搭檔新生代小鮮肉演員：金賢鎮！

人氣女團 Red Velvet 成員 Joy（朴秀英）確定主演漫改韓劇《獨一無二羅曼史》，這是她時隔4年再次以演員身份回歸小螢幕，令粉絲們相當期待！

Joy 所屬公司SM娛樂表示，她確定出演全新電視劇《獨一無二羅曼史》。是改編自2018年至2021年間連載的同名網路漫畫，劇情講述一位平凡的就業準備生「孔唯一」，因頂級演員「卓無二」與本命偶像「柳敏」的闖入而展開的一段充滿心動的浪漫故事。



▼Joy將在劇中飾演女主角「孔唯一」，她是一名一邊在便利商店打工、一邊準備就業的青年，個性活潑，還是男團X-ONE成員柳敏的粉絲。她曾透過2017年《她愛上了我的謊》、2018年《偉大的誘惑者》、2022年《偶然的田園日記》展現自然演技。此次她將在劇中與飾演「卓無二」的金賢鎮展開合作。



▼金賢鎮飾演童星出身的頂級演員「卓無二」，他誤以為便利商店的兼職生孔唯一是自己的跟蹤狂，隨後解開誤會並逐漸與她親近，展開一場令人悸動的羅曼史。主演過2022年《青春應援Cheer Up》、2024年《陪玩的女人》、2025年《芭妮與哥哥們》等多樣化作品累積人氣，模特兒出身的他、在戲劇圈嶄露頭角的「新星」。



這個全新的組合，也讓大家非常期待～。

