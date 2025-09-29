ASTRO老么產賀與千名粉絲共度難忘夜晚 與粉絲大玩遊戲更現學現賣中文主持超可愛！

9月連假的最後一天，ASTRO成員產賀在9月29日隻身來台舉辦《2025 YOON SAN-HA FANCON [PRISM : from Y to A]》粉絲見面會，吸引千名粉絲與他共度難忘的夜晚。

產賀頂著一頭銀白色的短髮登場，搭配金色亮晶晶垂墜寬褲以及白色無袖上衣，露出相當結實的手臂肌肉。產賀接連帶來〈Dive〉、〈BLEEDING〉兩首歌曲，並且立即向大家問候，他先是向大家說明了為什麼本次的主題是「from Y to A」，Y當然是他的姓名尹產賀的開頭音Y，A可以說是產賀的賀的尾音，但其實還有另一個意義，也就是所有坐在台下的AROHA們，希望除了他自己，也要與粉絲們共同完成演出。



今日是產賀本次的巡迴演出中的最終場次，他也感性表示很想念所有台灣的粉絲們，因此把最後一場留在台北，也希望今日能夠與大家共同創造難忘的回憶。他也表示2周前他曾為了簽售會剛來過台北，今日的正式演出更讓產賀覺得意義非凡。產賀表示今日所在的舞台場地應該之前也曾經來過，他也留意到台下的粉絲們看來有些是第一次見到，不管老粉新粉，希望全場都能一起盡情地享受。





接下來產賀也在台上大玩遊戲，展現不同於舞台上的他，不過幾乎所有題目都難不倒他，尤其是只看截圖猜MV這個考驗，產賀幾乎不需要思考就可以直接說出正確答案，還被主持人要求要「假裝想一下」，產賀也百分百配合，還學會用中文直接主持Cue畫面，場面相當逗趣。產賀也精心拍攝了串場影片，連接他在遊戲環節之後的下半段舞台。



換上另一套衣服的產賀帶來歌曲主打歌〈EXTRA VIRGIN〉，結束後他立即表示因為跳舞時衣服會不時往上翻，露出了肚子，讓產賀有點分心，他更表示來台灣吃了很多知名的零食小泡芙，還細數有巧克力、草莓跟牛奶口味等等，吃了很多所以露出肚子令他有點害羞。接下來產賀更帶來ASTRO組曲 〈Candy Sugar Pop〉、〈Baby〉與〈Chup Chup〉，也請全場粉絲們站起來，讓全場氣氛High到最高點。



最後產賀也用中文對大家說：「今天我很高興，你們最棒！我不會忘記今晚的！謝謝大家。」而隨著今日活動結束，也代表本次巡演全部告一段落，產賀也感性發表感言，粉絲們更發出捨不得他的哀號聲，他除了回以皺鼻子的可愛表情以外，還請大家盡量在安可前大聲呼喊他。在安可橋段產賀也為大家送上了〈24 Hours〉、〈Love you like fools〉與〈CURTAIN CALL〉，並且表示想念2019年與ASTRO哥哥們一起在同一場地舉辦演唱會的回憶，也感謝粉絲們的不離不棄，承諾很快就會再來台。



