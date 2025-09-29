ASTRO老么产贺与千名粉丝共度难忘夜晚 与粉丝大玩游戏更现学现卖中文主持超可爱！

9月连假的最后一天，ASTRO成员产贺在9月29日只身来台举办《2025 YOON SAN-HA FANCON [PRISM : from Y to A]》粉丝见面会，吸引千名粉丝与他共度难忘的夜晚。

产贺顶著一头银白色的短发登场，搭配金色亮晶晶垂坠宽裤以及白色无袖上衣，露出相当结实的手臂肌肉。产贺接连带来〈Dive〉、〈BLEEDING〉两首歌曲，并且立即向大家问候，他先是向大家说明了为什么本次的主题是「from Y to A」，Y当然是他的姓名尹产贺的开头音Y，A可以说是产贺的贺的尾音，但其实还有另一个意义，也就是所有坐在台下的AROHA们，希望除了他自己，也要与粉丝们共同完成演出。



今日是产贺本次的巡回演出中的最终场次，他也感性表示很想念所有台湾的粉丝们，因此把最后一场留在台北，也希望今日能够与大家共同创造难忘的回忆。他也表示2周前他曾为了签售会刚来过台北，今日的正式演出更让产贺觉得意义非凡。产贺表示今日所在的舞台场地应该之前也曾经来过，他也留意到台下的粉丝们看来有些是第一次见到，不管老粉新粉，希望全场都能一起尽情地享受。





接下来产贺也在台上大玩游戏，展现不同於舞台上的他，不过几乎所有题目都难不倒他，尤其是只看截图猜MV这个考验，产贺几乎不需要思考就可以直接说出正确答案，还被主持人要求要「假装想一下」，产贺也百分百配合，还学会用中文直接主持Cue画面，场面相当逗趣。产贺也精心拍摄了串场影片，连接他在游戏环节之后的下半段舞台。



换上另一套衣服的产贺带来歌曲主打歌〈EXTRA VIRGIN〉，结束后他立即表示因为跳舞时衣服会不时往上翻，露出了肚子，让产贺有点分心，他更表示来台湾吃了很多知名的零食小泡芙，还细数有巧克力、草莓跟牛奶口味等等，吃了很多所以露出肚子令他有点害羞。接下来产贺更带来ASTRO组曲 〈Candy Sugar Pop〉、〈Baby〉与〈Chup Chup〉，也请全场粉丝们站起来，让全场气氛High到最高点。



最后产贺也用中文对大家说：「今天我很高兴，你们最棒！我不会忘记今晚的！谢谢大家。」而随著今日活动结束，也代表本次巡演全部告一段落，产贺也感性发表感言，粉丝们更发出舍不得他的哀号声，他除了回以皱鼻子的可爱表情以外，还请大家尽量在安可前大声呼喊他。在安可桥段产贺也为大家送上了〈24 Hours〉、〈Love you like fools〉与〈CURTAIN CALL〉，并且表示想念2019年与ASTRO哥哥们一起在同一场地举办演唱会的回忆，也感谢粉丝们的不离不弃，承诺很快就会再来台。



