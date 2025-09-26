從朝鮮時代穿越來的？《未知的首爾》「金泰伊」洪性園發表辱女言論：母雞打鳴會讓家裡衰敗

因在熱門劇《未知的首爾》中飾演金融管理公社策略協調部資料分析師「金泰伊」 一角而受到關注的音樂劇演員洪性園，近日卻因在音樂劇演出時脫口而出的 辱女言論捲入爭議風暴。

事發在9月20日音樂劇《Burn the Witch》演出前互動環節，洪性園對觀眾喊話「有誰想讓表演更嗨？」之後直接點名一位觀眾要扮演角色，還脫口說出：「有句俗諺是『母雞打鳴會讓家裡衰敗』（可理解為：牝雞司晨，家道不興），所以請妳演母雞。」此番發言立刻被質疑帶有性別歧視意味，在網路上迅速引發批評。

《Burn the Witch》本身就是以中世紀獵巫為題材、強調女性主體性的作品，女性觀眾比例也偏高。 洪性園的「母雞論」因此被認為極為不妥，網友狠批「與劇作精神完全背道而馳」。



風波持續延燒洪性園緊急透過IG發文致歉，坦承：「我在《Burn the Witch》9/20 的演出前說了不恰當的言辭，造成大家不適，真心感到抱歉。」他並強調會「嚴肅看待責任，未來更加謹言慎行，再次致歉。」



洪性園2019年透過音樂劇《王者之劍》出道，之後參演《奧茲》、《Clover》等多部舞台劇累積實力，近來因《未知的首爾》知名度大增，卻沒想到因舞台失言瞬間形象翻車。

