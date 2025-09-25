【10月新剧】浪漫喜剧《宇宙MARRY ME?》最新预告：庭沼珉「前未婚夫」登场，让崔宇植嫉妒心爆发

10月就追这部吧！好期待崔宇植、庭沼珉这对CP啊！

SBS新剧《宇宙MARRY ME?》由崔宇植、庭沼珉、徐范俊主演，讲述为了死守「豪华新婚房」大奖的两位男女展开甜蜜又惊险的90天「假结婚」的浪漫喜剧。



剧中，崔宇植饰演拥有80年传统的韩国第一糕点店「明顺堂」的第四代独子，也是前途无量的行销组组长「金宇宙」。庭沼珉饰演经历未婚夫劈腿，又遇上新婚房租赁诈骗的设计师「柳美里」，为了死守作为新婚特别奖励的豪华别墅，她灵机一动，向与前未婚夫同名的「合作厂商」金宇宙求婚。



公开的最新预告中，金宇宙和柳美里爲了不被发现是「假夫妻」，两人穿著情侣装、无时无刻亲密肢体接触！对於柳美里提出的成爲「假丈夫」的提议，金宇宙不情愿地说：「早上、中午、晚上、睡觉前再联系一次，一天总共联系四次才睡觉。」表现出像「真丈夫」一样的爱意，让人心动 ♥



但是...随著前未婚夫金宇柱（徐范俊 饰）出现在柳美里面前，预示著「假夫妻」金宇宙和柳美里的关系将发生变化。因前未婚夫的登场让金宇宙嫉妒心爆发，直言不讳地告白：「可能是因爲我喜欢美里吧！我讨厌你跟别的男人在一起。」伪装成夫妻的他们会发生什么样的事？也好期待崔宇植、庭沼珉的化学反应呀！



另外，《宇宙MARRY ME?》由《又，吴海英》导演宋贤旭执导，《心怀叵测的恢单女》、《警校菜鸟》的李荷娜编剧执笔，将在10月10日首播。

