《未知的首爾》竟然還有售後！朴寶英＆朴珍榮最新情侶畫報公開，兩人從一開始默契就很好！

竟然還有售後嗎～好期待之後的照片啊！

今日（17）時尚雜誌《ELLE》公開朴寶英和朴珍榮一起拍攝的情侶畫報，兩人在現場擺出熟練的姿勢，展現專業的一面。畫報一公開，也讓《未知的首爾》劇迷紛紛表示：「真的好甜」、「竟然還有售後嗎」、「好會拍啊～期待之後的畫報」、「終於等到情侶畫報」、「兩人好配啊」等等。

當被問到離開以愛情、離別、成長爲主題的《未知的首爾》的心情時，朴寶英說：「有人給我寫了評論，表達得太好也觸動我的心。這是從未知到首爾，到『未知』的首爾，再到那個首爾尋找『未來』。」



對於兩人合作的提問，朴珍榮表示：「寶英姐姐散發的能量很不同，所以我也自然地做出不同的反應，從一開始默契就很好。」被問到詮釋患有聽覺障礙、揹負著母親創傷的「昊洙」是否感到困難時，他說：「苦惱了很久怎樣才能真實地展現出來，其實每個人會有一個傷口，有隱痛難言和想要隱瞞的，昊洙的痛苦只是被更清晰地表現出來，演戲的時候我試圖用一般的感情去理解。」



《未知的首爾》由朴寶英、朴珍榮主演，講述一對除了臉以外什麼都不一樣的雙胞胎姐妹，通過互換人生的謊言去尋找真正的愛情與人生，是一部浪漫的成長電視劇。寫實的劇情，讓許多觀眾產生共鳴，播出時引發熱烈討論，收視率也持續上升。



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